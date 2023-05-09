Mansur Yavaş'tan 'Cübbeli Ahmet' yanıtı: "Onun seviyesine düşmem, hukuk halledecek"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisini, "İHA, SİHA senin nerene girsin ya? Senin nerene girdi yani... Niye rahatsız oluyorsun? Sivri yerinden mi rahatsız oluyorsun, bir yerine girecek diye mi korkuyorsun" sözleriyle hedef alan Cübbeli Ahmet’e yanıt verdi.

KRT'de katıldığı yayında Yavaş, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün sözlerine cevaben, “Kendini din adamı yerine koyup millete fetva veriyor, akıl veriyor. Bu üslup neyin nesidir? Hem de belden aşağı... Ona karşı verilecek cevap çok ama ben o seviyeye asla düşmem. Savcılığa verdim, hukuk halledecek” ifadelerini kullandı.