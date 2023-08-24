Malatya'daki deprem sonrası Prof. Naci Görür'den açıklama

Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

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Malatya'daki deprem sonrası Prof. Naci Görür'den açıklama

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu.

"DOĞRULTU ATILIMLI OLMALI"

Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Malatya Seyituşağı-Yeşilyurt’ta 5,0 deprem. Bir müddettir Yeşilyurt yöresinde depremler oluyor. Ben bu fayı haritalarda göremeyince daha önceden tespit edilememiş fay mı diye düşündüm. Sanıyorum şimdi bu fayı haritada görebiliyorum. Daha önce söylediğim gibi, Yeşilyurt-İkizce-Seyituşağı-Doğanşehir doğusu arasında uzanan KD-GB uzanımlı bir fay. Doğrultu atımlı olmalı. Malatya ve Doğanşehir Faylarına paralel, sevgiyle."

Malatya'da 5 büyüklüğünde depremMalatya'da 5 büyüklüğünde depremGüncel

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