KYK yurt ücretleri belli oldu

2023-2024 öğretim yılının başlamasına az bir süre kala Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarının fiyatları belli oldu. Buna göre fiyatlar 345 lira ila 570 lira arasında değişiyor.

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanıyor. Bu tipler, odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo barındırması gibi hususları içeriyor. En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak biliniyor.

Buna göre 2023-2024 yılında uygulanacak KYK yurt ücretleri şöyle:

TİP1

Ücret: 345 lira

Depozito: 855 lira

TİP2

Ücret: 405 lira

Depozito: Bin 20 lira

TİP3

Ücret: 405 lira

Depozito: Bin 20 lira

TİP4

Ücret: 480 lira

Depozito: Bin 110 lira

TİP5

Ücret: 510 lira

Depozito: Bin 200 lira

TİP6

Ücret: 570 lira

Depozito: Bin 365 lira

Kıbrıs

Ücret: 750 lira

Depozito: Bin 1620 lira