Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 08.35'te meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 24, 2023
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-08-24
Saat:08:35:23 TSİ
Enlem:38.304 N
Boylam:38.181 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/KefdsvnJfv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Son Güncelleme: