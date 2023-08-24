Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 08.35'te meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi.

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