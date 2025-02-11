Limitlerin Üzerinde Nikel Tespit Edildi, Toplatılıyor!

Ticaret Bakanlığı, sağlık için tehlike oluşturabilecek ürünleri yayınlamayı sürdürüyor. Son olarak listeye, "akıllı saat kordunu" girdi. Toplatma kararı verilen kordonun nikel içerdiği tespit edildi.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
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Limitlerin Üzerinde Nikel Tespit Edildi, Toplatılıyor!

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden güvensiz ürünleri açıklamaya devam ediyor. Sağlığı tehdit eden birçok ürünü açıklayan bakanlık, bu ürünleri piyasadan toplatıyor.

Neredeyse her gün yeni ürünlerin eklendiği listeye bugün de bir akıllı saat kordonu girdi. Yetişkin ve çocukların kullandığı saatin sağlığı tehdit ettiği ortaya çıktı.

Limit değerlerin üzerinde nikel içerdiği tespit edilen saat kordonu için toplatma kararı verildi.

Limitlerin Üzerinde Nikel Tespit Edildi, Toplatılıyor! - Resim : 1

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