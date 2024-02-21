Kulis: Lütfü Savaş karşı anket sundu, 'kendimi yedirmem' dedi, rest çekti

Gazeteci Aytunç Erkin, Lütfü Savaş'ın tepkilere rağmen bir kez daha CHP tarafından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmesine giden sürecin perde arkasını anlattı. Buna Savaş, ana muhalefet partisi yönetimine karşı anket sunarak "Kendimi yedirmem" dedi.

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Kulis: Lütfü Savaş karşı anket sundu, 'kendimi yedirmem' dedi, rest çekti

Depremde yaşanan yıkımın sorumlularından biri olarak görülen Lütfü Savaş'ın CHP tarafından yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmesi ve akabinde geri çekilmesi yönündeki çağrılarla yaşanan belirsizlik ortamı, dün itibariyle son buldu. Savaş resmen aday olarak ilan edildi.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, tartışmalı sürecin perde arkasında yaşananları okurlarıyla paylaştı:

"(...) Önce bir tespitle başlayayım.

Hatay’ı yakından takip eden isimler dedi ki: 'Lütfü Savaş, Hatay’da öyle bir kadro kurmuş ki istese CHP’yi oraya sokmaz.' Ve CHP Genel Merkezi’ndeki o gece. Hatay İl Örgütü, ilçe örgütleri ve vekiller 'Lütfü Savaş dışında başka bir seçenek yok' dedi.

'NE OLDU DA SON ANKETTE GERİDE GÖSTERDİLER?'

Burada Lütfü Savaş da masaya Hatay ve ilçeleriyle ilgili daha üç gün önce yapılmış bir anketi getirdi. Anketi yapan firma Murat Karan’ın yönettiği AREA’ydı. Araştırma 10-17 Şubat 2024 tarihleri arasında Hatay’ın tüm ilçelerinde ikamet eden, 18 ve daha yukarı yaştaki 7 bin erkek ve kadın ile CATI (Bilgisayar destekli telefonla görüşme) yöntemi uygulanarak gerçekleştirildi.

Anket sonucuna göre; Lütfü Savaş yüzde 46.7, Mehmet Öntürk (AKP Adayı) yüzde 41.1 ve diğer yüzde 12.2 oy alıyordu. Kulislerde konuşulanlara göre Savaş dedi ki: 'Beni üç ankette önde gören firma ne oldu da son anketinde geride gösterdi. Ne değişti?'

(...)

Kulis: Lütfü Savaş karşı anket sundu, 'kendimi yedirmem' dedi, rest çekti - Resim : 1
Lütfü Savaş'ın masaya koyduğu anket.
Kaynak: Sözcü

KARAN: ÜÇ İLÇEDE DOĞRU ADAY BULMUŞLAR, 'OYUNU SAVAŞ KURDU' DİYEBİLİRİM

Bu noktada AREA’nın sahibi Murat Karan’ı aradım ve son Hatay anketiyle ilgili konuştum.

Karan dedi ki: 'Son bir hafta ayrı ayrı müşterilere anket yaptık. Hatay’da, ilçeler bazında bir anketti. Lütfü Savaş’ı ilan edeceklerini düşündüğüm için ankette sormamıştık. Kıyamet kopunca, anket denilince, tartışmanın orta yerinden konuya girdim. Anketi yayımladım. Yayımlanır yayımlanmaz Lütfü Savaş, 'Bu ne?' diye sordu. Onun kafasındaki rakam yüzde 50 ama bizim ankette yüzde 46.7 çıktı. Önceki seçime göre yüzde 9 azaldığını söyledim. Normal bir durum. İYİ Parti ve TİP’in adayları var. Rapor yaptık, ilçeler bazında da sunduk. CHP’nin avantajı şu: Dörtyol, İskenderun ve Antakya. Üç ilçede de doğru adaylar bulmuşlar. Bütün bu oyunu Lütfü Savaş kurdu diyebilirim. İlçe adaylarını belirleyen o oldu.'

'KENDİMİ YAPILAN BU SON ANKETE YEDİRMEM'

Kulise tekrar dönelim: Son dakikada CHP’nin yaptırdığı ankete tepki gösteren Lütfü Savaş, 'Kendimi yapılan bu son ankete yedirmem' dediği iddia edildi ve rest çekti: 'Bağımsız aday olurum.' CHP yönetiminin de bu reste karşılık veremediği ve Savaş’ın bağımsız aday olursa Hatay’ın kaybedileceğine ikna olduğu ifade edildi. (...)"

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