Erdoğan'dan yeni atanan savcıya: 'Kemal neredesin? Biliyorsun, Bayburt'un döneri tartışılmazdır'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bayburt'a yeni atanan bir savcıya Bayburt dönerini övdüğü görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'da bulunan Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın Bayburt'a atanan savcıya "Biliyorsun Bayburt'un döneri tartışılmazdır" demesi dikkat çekti.

ERDOĞAN ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Erdoğan, bilgisayar sisteminin gerçekleştirdiği kurada adı çıkan isimlerin birkaçını okuyarak tebrik etti.

Bayburt'a yapılan atamalara dikkat çeken Erdoğan, okuduğu son ismin de Bayburt'a atandığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Gözleri salonda anons ettiği ve Bayburt Cumhuriyet Savcılığı'na atanan Kemal Demirci'yi arayan Erdoğan, yeni savcıya bir hatırlatmada bulundu.

"BAYBURT'UN DÖNERİ TARTIŞILMAZDIR"

Bayburt'un dönerinin lezzetine dikkat çeken Erdoğan, "Kemal neredesin? Haydi bakalım! Biliyorsun Bayburt'un döneri tartışılmazdır" dedi.

Erdoğan'ın bu çıkışı sosyal medyada gündem oldu.

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