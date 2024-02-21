Motorinde indirim: Pompaya yansıdı

Araç sahiplerinin dikkatle takip ettiği motorin fiyatlarına indirim geldi. İndirim pompaya yansıdı.

Motorinde indirim: Pompaya yansıdı

Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL'lik indirim geldi. İndirim gece yarısı fiyatlara yansıtıldı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da benzinin litresi ortalama 41,22 motorinin ise litre fiyatı 43,10 liradan satılıyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istedi. Güncellenen marj oranları ile birlikte benzin ve motorine 1 ile 1,5 TL düzeyinde indirim gelecek.

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