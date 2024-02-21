Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Eros'u dakikalarca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan için karar verildi

İbrahim Keloğlan isimli cani, İstanbul Başakşehir'de bir asansörde Eros isimli kediyi tekmeleyerek öldürdü. Görüntüler infiale neden olurken şahıs hakkında yeni bir karar verildi.

Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Eros'u dakikalarca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan için karar verildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Başakşehir'deki sitenin asansöründe "Eros" isimli kedinin öldürülmesinin ardından mahkemenin kararıyla ilgili açıklama yaptı.

"DAVA YENİDEN GÖRÜLECEKTİR"

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Başakşehir'de 'Eros' isimli kedinin canice öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz, Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek karar kaldırılmıştır. Dava, mahkemesince yeniden görülecektir."

Her canlının yaşam hakkının kutsal olduğunu vurgulayan Tunç, can dostlara yönelik her türlü kötü davranışın karşısında olmaya devam edeceklerini belirtti. Tunç, paylaşımında kedi "Eros"un fotoğrafına da yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Başakşehir’deki bir sitede 1 Ocak’ta meydana gelen olayda, İbrahim Keloğlan, Eros isimli kediyi dakikalarca döverek ölmesine neden olmuştu. Sanık Keloğlan hakkında Küçükçekmece 16. Asliye Mahkemesi tarafından 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Verilen ceza iyi hal indirimi uygulanarak 1 yıl 3 aya düşürülüp hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Verilen karara İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nden avukat Hafize Hilal Koçak itiraz etmişti. (AA)

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