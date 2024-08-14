Kovid-19 Testlerini Hangi Tarikat Yaptı? 'Milyonlarca Lira Para Aktardılar...'

Gazeteci İsmail Arı, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. Çok konuşulacak açıklamalar yapan Arı, İstanbulluların Kovid-19 test ihalesinin Menzil Tarikatı'nın aldığını ve tüm şehrin testlerinin Menzil tarafından yapıldığını söyledi.

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Kovid-19 Testlerini Hangi Tarikat Yaptı? 'Milyonlarca Lira Para Aktardılar...'

Tüm dünya Kovid-19 virüsüyle savaşırken, 11 Mart 2020 tarihinde bu virüs Türkiye'ye de geldi. Vakaların görülmesinin ardından belirtileri yaşayanlar hastanelere koşarak test yaptırmaya başladı. Milyonlarca cana mal olan bu virüsün testleri ile ilgili, gazeteci İsmail Arı'dan herkesi şoke edecek bir açıklama geldi.

Fatih Altaylı'nın konuğu olan İsmail Arı, "Türkiye'deki menzil gerçeğini açıklar mısın?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Kocaman bir holding görüyorum aslında. Fethullahçıların yerini çok hızlı bir şekilde doldurduklarını görüyorum. Kızılay'ın bir ihalesini Menzil bağlantılı bir şirketin aldığını öğrendim ve bunu haberleştirdim. Şirketin resmi sahibi aynı zamanda Emsey Hastanesi'nin muhasebe müdürü ve Kızılay'a kan malzemesi satıyor. Milyonlarca dolarlık. Sosyal medya hesaplarında çok açık zaten. Gerçek Menzil ile boy boy fotoğrafları var.

"HEPİMİZİN TESTİNİ MENZİLCİLER YAPTI"

Ferhat Danışman isimli bir Menzil Cemaati'nin müridi veya önemli ismi. İlk defa o zaman karşıma çıktı.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü şimdiki sağlık bakanımız o zaman il sağlık müdürüydü. Onun döneminde bir ihale yapılıyor. İhale de şunun için, hastanelerde, kamu hastanelerinde Kovid-19 testi Kızılay'dan 2019'da ihale alan Menzilciler. O zaman herkes Kovid-19 testi yaptırdı. Hepimizin testini menzilciler yaptı. Milyonlarca lira para aktardılar..."

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Menzil Cemaat Koronavirüs Covid-19 Tarikat
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