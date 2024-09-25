Kolej Vurgunu Sayıştay Raporunda! Önce Devleti Sonra Velileri Dolandırdılar

Sayıştay, Mesleki ve Teknik Liselerde örgün eğitim gören öğrenciler için işletmelere sağlanan devlet katkısı ödemelerinde önemli usulsüzlük tespit etti. Yapılan incelemelerde, bazı özel okulların öğrencilerin stajlarını okul bünyesinde yaptırmalarına rağmen, okulu bir "işletme" gibi göstererek haksız yere devlet katkısı aldıkları ortaya çıktı.

MEB 2023 yılı Sayıştay Denetim Raporunda şu ifadelere yer aldı:

“Yapılan incelemelerde bazı özel okulların Devlet katkısı talebinde bulunurken kendi okullarını e-Okul sistemine işletme olarak ekleyip katkı talebinde bulunduğu, talep edilen tutarların Bakanlık tarafından ilgili özel hesaplara gönderildiği ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince ilgili okullara ödemenin gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

Devlet katkısı uygulamasında öğrencilerin stajlarını işletmelerde yapması esas olup staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencilerinin stajları için Devlet katkısı ödenmemesi gerekmektedir.”

YASA DIŞI ÖDEMELER SAPTANDI

Sayıştay’ın yaptığı incelemelerde, devlet yardımı alan bazı işletmelerin personel sayılarının yanlış beyan edilmesi nedeniyle yasa dışı ödemeler yapıldığı ortaya çıktı.

Raporda “İşletme personel sayılarının gerçeği yansıtmadığı, yirmi personele sahip işletmelere hatalı oranda ödeme yapıldığı, stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri için bazı özel okullara Devlet katkısı ödendiği, staj yapmayan beklemeli durumundaki bazı öğrenciler için Devlet katkısı ödendiği, kamu kurum ve kuruluşlarına ödeme yapıldığı görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

‘BAĞIŞ OLARAK’ MUHASEBELEŞTİRİLDİ

Sayıştay, devlet yardımı alan işletmelerin personel sayılarının farklı okullar tarafından aynı e-Okul sistemine tutarsız şekilde girildiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde, aynı işletmenin personel sayısının bir okul tarafından düşük, başka bir okul tarafından ise yüksek gösterildiği belirlendi.

Sayıştay raporunda öne çıkan en önemli bulgu, Merkez Saymanlık Müdürlüğü tarafından takip edilmeyen banka hesaplarının varlığı ve bu hesaplardan gerçekleştirilen taşınır alımlarının "bağış" olarak muhasebeleştirilmesi oldu. Öte yandan Sayıştay, bu tür işlemlerin kamu maliyesi açısından risk oluşturduğunu ve hesapların sıkı bir şekilde denetlenmesi gerektiğini belirtti.

Sayıştay, mevzuatta belirtilen konuların idari işlemlerle değiştirilerek farklı uygulamalara gidilmesinin veya uygulama birliğinin sağlanamamasının kabul edilemez olduğunu vurgularken raporda, uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması durumunda, ilgili yönetmeliklerin ihtiyaca uygun şekilde yenilenmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: Aydınlık Gazetesi