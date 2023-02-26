Kızılay, depremin dördüncü günü yatırım planı yapmış! Altın, gümüş ve borsa...

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Kızılay, artık altın, gümüş ve borsada yatırım yapabilecek, parasını katılım bankalarında değerlendirebilecek.

Son Güncelleme:
Kızılay, depremin dördüncü günü yatırım planı yapmış! Altın, gümüş ve borsa...

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Kızılay’ın yönetimi 27 Aralık 2022’de Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) aldığı yetkilerle yatırımlarının yeni şekillerini vermek için bir araya geldi. Kahramanmaraş depremlerinin dördüncü günü olan 9 Şubat 2023’te Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile yatırımcılarıyla paraları nerelerde değerlendireceklerine dair düzenlemelerin bilgisi paylaşıldı.

9 Şubat’ta yayımlanan “Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (KBG) güncel içtüzük tadil metni” ile Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ’nin daha önce tüzüğünde yer alan “fon, altına, diğer kıymetli madenlere, diğer kıymetli emtialara yatırım yapamaz” maddesi tüzükten çıkarıldı. Böylece kurumun altın, gümüş yatırım araçlarına yatırım yapabilmesinin önü açıldı. Kızılay nakit parasını bundan sonra faizsiz bankalarda yani katılım bankalarında değerlendirecek.

BORSADA DA YATIRIM

Şirket ayrıca yatırımlarına ilişkin başka kararlar da aldı. “Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (KBG) güncel ihraç belgesi” ile Kızılay nakit yatırımların ise faizsiz bankacılık sisteminde yani katılım bankalarında tutulabileceğine dair değişiklikleri yayımladı. 

Bu belgede Kızılay yatırımlarının en fazla yüzde 20’lik kısmını da Borsa İstanbul’da (BİST) değerlendirebileceği bilgisi paylaşıldı. Karardan bir hafta sonra 15 Şubat’ta “Türkiye Tek Yürek” başlığıyla  düzenlenenYardım kampanyasında 115 milyar 146 milyon TL bağış toplandı. Toplanacak yardımlar, AFAD ve Kızılay’a verilecek.

Etiketler
Kızılay
Son Güncelleme:
43 yıllık usta turşucu erimeyen turşunun sırrını verdi! Kütür kütür olması garanti 43 yıllık usta turşucu erimeyen turşunun sırrını verdi! Kütür kütür olması garanti
Taha Duymaz'ın yürek yakan fotoğrafı; O halini gören yıkıldı Taha Duymaz'ın yürek yakan fotoğrafı; O halini gören yıkıldı
Tarikat yurdundaki görevli iddiayı doğruladı: "Müftü aracı olmuştu, Diyanet geri aldı" "Müftü aracı olmuştu, Diyanet geri aldı"
Korkutan iddia: Kolonlarına ekleme yapılan binaya ‘az hasarlı’ raporu verildi Korkutan iddia: Kolonlarına ekleme yapılan binaya ‘az hasarlı’ raporu verildi
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener, Buldan ve Bahçeli'nin oyları ayrı ayrı hesaplandı: Ocak ayındaki anketler ne söylüyor? Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener, Buldan ve Bahçeli'nin oyları ayrı ayrı hesaplandı
Kulis: Kılıçdaroğlu, Akşener'in eleştirileri sonrası ne dedi? Kulis: Kılıçdaroğlu, Akşener'in eleştirileri sonrası ne dedi?
Kızılay, depremin dördüncü günü yatırım planı yapmış! Altın, gümüş ve borsa... Kızılay, depremin dördüncü günü yatırım planı yapmış!
Tarikat yurdundaki görevli iddiayı doğruladı: "Müftü aracı olmuştu, Diyanet geri aldı" "Müftü aracı olmuştu, Diyanet geri aldı"
'Kılıçdaroğlu dışında gündeme gelmesi beklenen ikinci bir isim yok' 'Kılıçdaroğlu dışında gündeme gelmesi beklenen ikinci bir isim yok'