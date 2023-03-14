Kızılay, AKP'li belediyeye taksi durakları yapmış!

BirGün'de yer alan habere göre, İstanbul Ümraniye'de 2019 yerel seçimlerinde Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, taksi duraklarını yenileyeceğini söyledi. Ümraniye Belediyesi'nin 2020 yılında yenileme için tüm taksicilerden 10 bin TL istemesi taksicilerin tepkisini çekti. Bir süre sonra ise taksi duraklarının yapımına başlandı ve 8 Nisan 2021 tarihinde Ümraniye Belediyesi resmi web sitesi üzerinden 5 mahallenin taksi durağını yenilediğini, 1 mahallede durak inşaatının devam ettiğini duyurdu. Taksi duraklarının üzerinde Ümraniye Belediyesi logosunun yanında Kızılay Beykoz (Avrasya) Şubesi’nin logosunun olduğunu fark eden yurttaşlar, konuyu sosyal medyada gündeme getirdi.

Ümraniye Kent Savunması sözcüsü Bulut Okuducu bağışı yapanın Türk Ekonomi Bankası (TEB) olduğunu belirterek, "Bu banka neden bağış yaparak taksi durağı yaptırıyor sorusunun cevabı Ümraniye Belediyesi'nin Web sitesinde duyurduğu ATM'li taksi durağı projesinde karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

‘VERGİ KAÇIRILIYOR’

"Kişi ya da kurumlar Kızılay’a yaptığı bağışın tamanını, ödeyeceği vergi matrahından düşebiliyor" diyen Okuducu, "Bu şirket farklı bir kuruma bağış yapsaydı sadece o yıla ait kurum kazancının yüzde 5’ine kadar olan kısmını vergiden düşebilecekti. Kızılay üzerinden yaptığı şartlı bağış ile devlete ödenecek verginin tamamı Ümraniye Belediyesi’ne aktarıldı. Daha önce Ensar Vakfı’na benzer yöntemle bağış yapılmış Kızılay Başkanı’nın vergi kaçırma farklıdır, ‘vergiden kaçınma’ farklıdır yorumu uzun süre konuşulmuştu. Bu yöntemle, ilişkide olduğu şirketlerin devlete ödeyeceği vergiyi Ümraniye Belediyesi’ne aktarılması sağlandığı gibi ihalenin istenilen şirkete verilmesinin önü açılıyor. Yani banka devlete vergi vereceğine bunu belediyeye aktarıyor ve karşılığında taksi duraklarına ATM koyuyor. Devletten vergi kaçırılıyor" şeklinde konuştu.

Okuducu, “Kızılay bu milletin kurumudur. Ümraniye Belediyesi’ne taksi durağı yapılması için vergi avantajı sağlanılan aracı kurum değildir. Belediyelerin veya şirketlerin paravanı olarak kullanılamaz. Bunu kabul etmek mümkün değil. 150 yıllık bir tarihi olan Kızılay’ın depreme neden hazırlıklı olmadığını sadece bu örnekten bile anlayabiliriz. Kızılay'ın görevi taksi durağı yapmak mıdır?” ifadelerini kullandı.