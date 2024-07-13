Kamuda Tasarruf Lafta Kaldı: TİCK'in Lüks Binasına Fahiş Kira Harcaması

Köklü kamu hastaneleri, şehir hastanelerinin açılması nedeniyle yıkıldı. Sağlıkçıların ve vatandaşların itirazlarına kulaklar tıkandı.

Kamuda Tasarruf Lafta Kaldı: TİCK'in Lüks Binasına Fahiş Kira Harcaması

Ankara’da “hasta garantili” Bilkent ve Etlik şehir hastanelerinin açılması nedeniyle birçok köklü kamu hastanesi, sağlıkçıların ve vatandaşların tüm itirazlarına karşın yenisinin yapılacağı gerekçesiyle yıkıldı. Bazı hastaneler atıl durumda bırakılırken, bazıları da hizmette daralmaya giderek işlevini yitirdi. Bu nedenle Ankara’da Sağlık Bakanlığı’na ait çok sayıda bina bulunuyor. Ancak bakanlığa bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİCK) Söğütözü’ndeki kiralık lüks binada hizmet veriyor. Söz konusu içi boşaltılan hastaneler arasında Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Binası ve Beştepe Devlet Hastanesi de yer aldı. Söz konusu hastanelerde hizmet daralmasına gidilerek acil servisler kaldırıldı. Yoğun bakım ise hizmet vermiyor. Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİCK) Söğütözü’ndeki kiralık lüks binada hizmet veriyor. Söz konusu binaya son üç yılda 41 milyon TL kira gideri ödenmiş durumda.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, kamuda tasarrufun emekçiden değil, kamu açısından yerindeliği tartışmalı harcamalar üzerinden yapılması gerektiğini söyledi.

TİCK’İN ‘LÜKS’ HİZMETİ

“Kuruma ait bu kadar taşınmaz varken, TİCK niye o lüks binayı kullanıyor?” diye soran Yalçınkaya, TİCK’in 2023 Faaliyet Raporu’na işaret ederek “‘Kurum, her iki yılda da Sayıştay’a verdiği cevapta taşınmazların kuruma tahsisi için Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile görüşüldüğü, yine şehir hastaneleri için boşaltılan Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin boşaltılan eski binasının idari bina olarak kullanılması için çalışma yürütüldüğü ifade edilmiştir. Ancak eski sağlık bakanı tarafından 2024 bütçe görüşmelerinde söz konusu hastanenin 600 ünitli ağız diş hastanesi yapılacağı da vurgulanmıştı. Bakanlık kendisiyle çelişiyor” diye konuştu. Yalçınkaya, “Kamu kurumu, yüksek kiradan kaçmak konusunda hızlanacağına ‘kendisine tahsisi onaylanmamış binaya taşınacağı’ şeklinde kamuoyunu oyalamakta” değerlendirmesinde bulundu.

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