AFAD Duyurdu: Van'da Korkutan Deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Güncelleme:
AFAD Duyurdu: Van'da Korkutan Deprem

Van'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Van Gölü'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DEPREM SAAT KAÇTA OLDU?

12 Temmuz 2024 saat 23.19'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4.3 olarak ölçülürken, deprem yerin 7 km altında gerçekleşti.

Etiketler
Van Van Gölü Deprem
Son Güncelleme:
Aile İşletmesine Saldırı Düzenlenmişti! CHP'li Türkan Elçi'den Açıklama: 'Son Dönemde Seküler Yaşam Tarzına Karşı Artan Saldırılardan Biri...' CHP'li Türkan Elçi'den Dikkat Çeken Açıklamalar
Çöpe Atıp Zarara Girmeyin! İçinden 18-22-24 Ayar Altın Çıkıyor Çöpe Atıp Zarara Girmeyin! İçinden 18-22-24 Ayar Altın Çıkıyor
Eski Kızılay Başkanı'nın Kızı Trafik Kazası Geçirdi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti Eski Kızılay Başkanı'nın Kızı Trafik Kazası Geçirdi
ATV Para Dağıtmaya Hazırlanıyor... Programı Sunacak İsim Bile Duyuruldu ATV Para Dağıtmaya Hazırlanıyor... Programı Sunacak İsim Bile Duyuruldu
ÇOK OKUNANLAR
AKP'de Kavga Kızıştı! Mehmet Metiner Hedef Aldı, O İsim Yanıt Verdi Mehmet Metiner Hedef Aldı, O İsim Yanıt Verdi
AKP'de Büyük Değişim Kapıda! Bazı İsimler Eşyalarını Toplamaya Başladı Bazı İsimler Eşyalarını Toplamaya Başladı
Sosyal Medya Danışmanı Krizinde 2. Perde: Kılıçdaroğlu'ndan Hamle Geldi Kılıçdaroğlu'ndan Hamle Geldi
Milyonlarca Emekli Bu Haberi Bekliyor! Ne Zaman Açıklanacak? AKP Tarih Verdi AKP, Emekli Maaşı İçin Tarih Verdi
Türkiye'nin En Ünlü AVM'sinde Yıkım İşlemleri Başladı: Bakın Yerine Ne Yapılacak! Türkiye'nin En Ünlü AVM'sinde Yıkım İşlemleri Başladı: Bakın Yerine Ne Yapılacak!