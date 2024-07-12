AFAD Duyurdu: Van'da Korkutan Deprem

Van'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Van Gölü'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DEPREM SAAT KAÇTA OLDU?

12 Temmuz 2024 saat 23.19'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4.3 olarak ölçülürken, deprem yerin 7 km altında gerçekleşti.