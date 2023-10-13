İstanbul'daki Süleymancı yurdundaki çocuğa cinsel istismar ilk değilmiş! "Kuran'a el bastırarak, bize yemin ettirdiler"

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İstanbul Ümraniye'de Süleymancılara ait Özel Osmangazi Arifiye Erkek Ortaokul Yurdu'nda yaşanan cinsel istismar olayının ardından, kendisine ulaşan bir kişinin yıllar önce aynı yurtta kaldığını ve kendisinin de istismara uğradığını yazdı.

Söz konusu tarikat yurdunda yaşanan ilk istismar olmadığını ortaya çıkaran şimdi 27 yaşında olan Ö.’nün açıklamaları şöyle:

“Hoca her gece birimizi ‘Masaj yapacağım' diye kenara çekip tecavüz etti. 11 – 12 yaşlarındaydık. Anlamamız çok uzun sürdü. Birimiz neyse ki ailesine açıkladı ve olay açığa çıktı. Yurt yöneticileri dairede toplandı. O hocayı bir gecede kaybettiler ortalıktan. Nereye gitti, ne yaptı, bilmiyoruz. Kuran'a el bastırarak, bize yemin ettirdiler. Olay dışarı çıkmayacak diye. O kadar çok korktuk ki, olay hakkında bir daha uzun bir süre düşünemedim. Birbirimizle bile konuşamadık.”

“Süleymancı yurtlarında bulunduğum dönemde arkadaşlarımla maruz kaldığımız taciz, tecavüz ve şiddetin gelecekte başkalarının başına gelmemesi ve kapalı kapılar ardında neler olduğunun duyurulması için yaptıklarınızın çok önemli olduğuna inanıyorum.”

“Osmangazi yurdu, okula giden öğrencileri apartman dairesine yerleştirdiğinden sadece yurdun mühürlenmesi onların ilerleyişine engel olmaya yetmeyebilir.”

“Medyaya yansıyanların aslında olanların küçük kısmını oluşturduğunu biliyorum.”

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