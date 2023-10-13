Futbol dünyası bunu konuşuyor! Hakem Hakan Ceylan'ın eşi mahkemeye koştu: "Lale Orta ile birlikte"

Futbol dünyasını sarsan bir boşanma haberiyle birlikte yasak aşk iddiası gündeme geldi. Eşinin yasak aşk iddiasıyla boşanma davası açan kadının eşi FIFA kokartlı hakem İbrahim Hakan Ceylan. Yasak aşk iddialarında ise MHK eski Başkanı Lale Orta'nın adı geçiyor.

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Futbol dünyası bunu konuşuyor! Hakem Hakan Ceylan'ın eşi mahkemeye koştu: "Lale Orta ile birlikte"

Türk futbolunun önemli isimlerinden FIFA kokartlı hakem İbrahim Hakan Ceylan ve eşi Leyla Ceylan arasındaki şiddetli geçimsizlik adliye koridorlarına taşındı. İzmirli hakemin, bir süredir MHK eski Başkanı Lale Orta ile ilişki yaşadığı öne sürüldü.

Sabah'tan Fatih Şendil'in haberine göre uluslararası bir üniversitenin Türkiye sorumluluğunu yürüten Leyla Ceylan ile Türk futbolunun önemli hakemlerinden FIFA kokartlı hakem İbrahim Hakan Ceylan'ın 14 yıllık evliliklerinin arasına, Türkiye'nin ilk kadın hakemlerinden birisi olan ve geçtiğimiz sene Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı yapan Lale Orta girdi.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Evliliklerinin ikinci yılından itibaren psikolojik şiddet ve aşırı kıskançlık nedeniyle zor zamanlar geçiren Ceylan, eşinin hakkında çıkan yasak aşk iddiaları nedeniyle çileden çıktı ve mahkemenin yolunu tuttu. Galatasaray ile Kasımpaşa maçında VAR hakemi olan Hakan Ceylan ile o dönem MHK Başkanı Lale Orta arasındaki aşk iddiaları günlerce konuşulmuştu.

İzmir 10. Aile Mahkemesi'nde görülen davanın detaylarına Yeni Asır ulaştı. Bir çocuk annesi Leyla Ceylan, hem çocuğunun velayetini hem de aldatılmış olması sebebiyle 1 milyon TL maddi, 1 milyon TL manevi tazminat talebinde bulundu.

SÜREKLİ AŞAĞILIYOR

Hakan Ceylan'ın maçlarda görev almadığı zamanlarda gayrimenkul danışmanlığı yaptığını belirten Leyla Ceylan, eşinin kendisini sürekli olarak aşağıladığını belirtti.

TELEFONUN ŞİFRESİNİ GİZLEDİ

Eşi Hakan Ceylan'ın telefon ekran kilidi şifresini kendisinden gizlediğini, gizli görüşmeler yaptığını vurgulayan Leyla Ceylan, söz konusu yasak aşk ile ilgili de duyumlar aldığını belirtti. İstanbul Riva'daki tesislerde eşini ve Lale Orta'yı birçok kişinin başbaşa gördüğünü ve kendisine bunun iletildiğini anlatan Leyla Ceylan, "Şüphelerim yersiz değil. Kıskançlık peşinde de değilim. Eşimin kullandığı telefon hattının 1 yıl geriye dönük görüşme ve mesajlaşma dökümü neticesinde her şey ortaya çıkacaktır" dedi.

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