Bakan Yerlikaya doğruladı: 'Ayhan Bora Kaplan' soruşturmasında 9 polis açığa alındı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalandıktan sonra organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olduğu iddia edilen Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 9 polisin açığa alındığını doğruladı. Söz konusu polisler arasında Soylu döneminde önemli görevlerde bulunan emniyet müdürlerinin de bulunduğu iddia ediliyor.

Süleyman Soylu’nun yerine eski İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanı olarak atanmasıyla, Emniyet içinde bazı kadrolar hızla değiştirildi. Yerlikaya’nın, adı suç örgütleriyle sıkça anılan Soylu’nun kadrolarını tasfiye etmeye başladığı öne sürülmüştü.

Son olarak Ali Yerlikaya, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a yönelik operasyon kapsamında 9 polisin açığa alındığını doğrulamış oldu.

Açığa alınan polislerin arasında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde önemli görevlerde bulunan emniyet müdürlerinin de olduğu kaydediliyor. Söz konusu polisler hakkında bir süredir müfettiş incelemesinin devam ettiği öğrenilmişti.

NE OLMUŞTU?

Ankara’da “Kaplanlar” olarak bilinen suç örgütünü yönettiği iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan ve adamları hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşanmıştı. Aralarında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde önemli görevlerde bulunan emniyet müdürlerinin de olduğu dokuz polisin “suç örgütü” iddiasıyla açığa alındığı öne sürülmüştü.

İddiaya göre aralarında eski Ankara Asayiş Şube Müdürü Oben Ö., eski Pasaport Şube Müdürü olan Ankara Kazan Asayiş Şube Müdürü Ercan K., eski Suç Örgütleri Ekipler Emiri Başkomiser Ercan K., eski organize ekipler komiseri Onur A., eski Organize Şube Ekipler Amirliği'nde görevli polis memuru Önder P.’nin de olduğu isimler açığa alınmıştı.

AYHAN BORA KAPLAN KİMDİR?

Ankara’da “Kaplan grubu” olarak bilinen ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçundan tutuklanan Ayhan Bora Kaplan, ticari hayatı ile dikkat çekiyor.

Emniyet ve yargıdaki bağlantılarına yönelik iddiaların dikkat çektiği ve Eski Bakan Soylu'ya yakın olduğu söylenen Kaplan'ın 15 yıl içerisinde Ulus’ta bir telefoncu dükkanından 15 milyon lira sermayeli zincir şirkete ulaşan ticari gelişimi dikkat çekiyor.

Ayhan Bora Kaplan'ın ismi, emniyette Soylu'ya yakınlığı, yargıda ise Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman'a otomobil ve ev satın aldığı iddiaları ile gündemde yer alıyor.