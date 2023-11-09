İsmail Saymaz: Sıla Doğu'nun telefonunda sahte fatura yazışmaları ve belgeleri ortaya çıktı

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, kara para aklama, yasa dışı bahis, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanuna muhalefet suçlarından başlatılan soruşturmada tutuklanan Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin ifadeleri ve haklarında yazılan ihbar mektubundaki bazı detaylara dikkati çekti.

Saymaz’ın “Polatların sahte fatura çarkı” başlıklı yazısından ilgili bölümler şöyle:

“Polat, mahkemede ise yalnızca ‘vergi hata'sını kabul ederek, şöyle konuştu: ‘Örgüt değil, aile şirketiyiz. Vergisel bir hata yapmış olabiliriz. Faturalarda sıkıntılı olanlar çıkabilir, geçmişte de çıkmıştı. Bizler her faturanın malzemesini teslim almışızdır. Kimseye sahte fatura vermedik.’

Gel gör ki… Polat'ın baldızı Sıla Doğu'nın telefonunda, birden fazla kişiyle komisyon karşılığı sahte fatura temin ettiğine ilişkin yazışmaların ve belgelerin olduğu belirtiliyor.”

İHBAR MEKTUBU

“Engin Polat'ın 3 Kasım'da savcılıkta alınan ifadesine göre, adı belirtilmeyen bir şikayetçi aleyhte tanıklık etti. Şikayetçi, Polat için şöyle diyor: ‘Geçmişinde sahte fatura, çek işi yapan kişidir. Altı yıl önceye kadar taksicilik ve tezgâhtarlık yapardı. Sözde ticaret adı altında yüksek miktarlı faturalar kesilerek, Veysel Şahin ve Halil Falyalı'dan elde ettikleri bahis paralarını aklayarak kazanç elde etmektedirler.’

Ayrıca Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşan bir ihbarda Polat'ın Veysel Şahin ve Derkan Başer'le bahis işi yaptığı iddia ediliyor. Paranın mail-order'la Engin Polat'ın şirketlerine gittiği, çekilen paraların Bakırköy'de döviz bürosuna yatırıldığı, Veysel'in kardeşi Murat Şahin'de toplandığı, KKTC, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtıldığı savunuluyor. Doğru mu? Polat, Şahin ve Başer'i tanımadığını… Yasadışı bahisle ilgisinin olmadığını… ‘Mail-order' işini bilmediğini ileri sürüyor.”

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