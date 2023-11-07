Dilan ve Engin Polat'ın lüks villası gündemde: Neden el konulmadı?

Kara para aklama iddiasıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın şu an çocuklarının bulunduğu lüks villalarına el konulmadı. Bu konuda dosyayı takip eden gazeteci neden eve el konulmadığını açıkladı.

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Dilan ve Engin Polat'ın lüks villası gündemde: Neden el konulmadı?

Polat ailesi mal varlıklarına el konulduktan sonra MASAK raporu ile dikkat çekti ve gözaltına alındı. 4 günlük gözaltı süreci sonrasında tutuklanan çiftin lüks villaları merak edildi.

Mynet'in aktardığına göre, yardımcı Şule'nin bulunduğu ve çocuklara baktığı lüks villaya neden el konulmadığını ise Emrullah Erdinç açıkladı.

Erdinç konuşmasında "Yargılama devam ediyor, devlet eğer ki şu an o villaya el koyarsa villayı boşaltması gerekecek, eşyaları satamayacak villa orada tamamen boş bir şekilde kalıyor olacak. Devletin şu anki kanunlarında böyle bir durum söz konusu değil" dedi.

Dilan ve Engin Polat'ın lüks villası gündemde: Neden el konulmadı? - Resim : 1

Gazeteci devamında ise şunları söyleyerek süreç hakkında bilgi verdi:

"Farz edelim devlet el koydu içindeki kişileri de evden çıkardı ama yargılama sonunda eğer ki beraat edilirse ne olacak o zaman devlet o evi kiminse iade etmesi gerekir. O yüzden öyle mağduriyetlerin yaşanmaması için devlet burada taşınabilir unsurlara el koyuyor.

Eve de el konuluyor ama evi satamıyorsunuz hiçbir işlem yapamıyorsunuz. Yargılama bittiğinde devlet evi alıyor."

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