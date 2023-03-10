İsmail Küçükkaya 'Halk vaziyete el koyar' diyerek yazdı: Bunun sandığa yansımaması mümkün değil

İsmail Küçükkaya, bugünkü yazısında, "Bazen siyaset dünyası halkın gerisinde kalır. Kısır çekişmelerle vakit kaybedince siyaset sınıfı toplumun önünde değil arkasında kalır. Sosyoloji, teknoloji, hatta psikoloji bundan etkilenir. Halk kendisinin iyi temsil edilmediğini görür. Anlaşılmadığını düşünür. Siyasetçinin halkından uzaklaştığını ve topluma yabancılaştığını hisseder. Ayrı dünyaların insanlarıyız artık der. Bu hale düşünce halkın sorunlarını çözme yeteneğini yitirir politikacı. Tökezlemeye başlar. Büyük bir olayda bu durum apaçık ortaya çıkar. Yaldızlar dökülür. İşte o zaman halk vaziyete el koyar. Marmara depreminde bunu yaşamıştık." hatırlatmasını yaptı.

Küçükkaya, yazısını şöyle sürdürdü:

Büyük depremin gösterdiği acı gerçekler de devlet yönetiminde hükümetin zafiyetlerini açığa çıkardı. Ağır bedeller ödedik. Halk üzgün, kırgın ve kızgın. Bunun sandığa yansımaması mümkün değil. Şimdi halkı kimin anladığını göreceğiz. Halkla aynı duygu dünyasında kim var bunu bileceğiz. Toplum karar arifesinde. Öncelikle duygu dünyalarını karşılaştıracak. Yaşadığım bu büyük acıyı kim yüreğinde hissediyor ona bakacak. Sonra yaşadığım bu büyük travmayı kim atlatmama yardım edebilir bunu düşünecek. Ve beni ileriye kim taşıyacak, kim geleceği kurmamda önderlik edebilir bunu sorgulayacak. Yani ülkemi kim iyi yönetecek buna karar verecek. Halk siyasete el koyacak.