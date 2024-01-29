İş insanı Fehmi Öztürk: Süleyman Soylu ve Cuma İçten beni öldürtecek

İş insanı Fehmi Öztürk, can güvenliğinin tehlikede olduğunu iddia etti ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile eski AKP Milletvekili Cuma İçten'i işaret ederek "Beni öldürtecekler" ifadesini kullandı.

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İş insanı Fehmi Öztürk: Süleyman Soylu ve Cuma İçten beni öldürtecek

İş insanı Fehmi Öztürk, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında yaptığı paylaşımda can güvenliğinin tehlikede olduğunu ileri sürdü. Kendisi, bir süredir 50 milyon dolarlık mal varlığı ile kentsel dönüşüm ve AVM projesine 'çözüldüğünü' iddia ediyordu.

Öztürk, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski AKP Milletvekili Cuma İçten'i adres göstererek şunları söyledi:

"Kamu düzeni için her kesim medyaya çağrı yapıyorum, sorumlu gazetecileri göreve davet ediyorum. Can güvenliğim tehlikede. Süleyman Soylu ve Cuma İçten beni öldürttürecek, adalet Bakanı’na ve İçişleri Bakanı’na çağrıda bulunuyorum, vakit geç olmadan önlem alın lütfen.

İş insanı Fehmi Öztürk: Süleyman Soylu ve Cuma İçten beni öldürtecek - Resim : 1

Ben yıllardır gerekli resmi müracaatlarımı yaptım. Dosyalar kapattırıldı, açık olanlar da engelleniyor. Bu ülke demokratik, laik, sosyal hukuk devleti. Sadece vatandaşlık görevini yerine getirmiş, ülkesine istihdam sağlamak, katma değer oluşturmak için, gecesini gündüzüne katan bir iş insanına, can güvenliği endişesi yaşatmaya, kimsenin hakkı yoktur diye düşünüyorum."

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Fehmi Öztürk Cuma İçten Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı
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