Interpol'ün Aradığı Boris Wolfman Türkiye'de mi?

Interpol tarafından "organ ticareti" ve "kasten insan öldürme" suçlarından kırmızı bültenle aranan Boris Wolfman’ın Türkiye’de yaşadığı ve ticari faaliyetlerini sürdürdüğü iddiaları gündeme damga vurdu. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, bu iddiaları Meclis’e taşıyarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na yönelik soru önergesi verdi.

'TÜRKİYE'DE TİCARİ FAALİYETLERİ VAR MI?'

CHP'li Dinçer, önergesinde, Özbekistan doğumlu ve İsrail vatandaşı olan Boris Wolfman’ın 2017 yılından bu yana Türkiye'de yaşadığına dair iddiaların kamuoyunda yankı uyandırdığını belirtti.

Dinçer, basında çıkan haberlere göre, Wolfman'ın 2018 yılında İstanbul'da "Royal Innovative" isimli bir şirket kurduğu, bu şirketin uluslararası sağlık turizmi, yaş ve kuru meyve ticareti, demir ve çelik ihracatı gibi birçok alanda faaliyet gösterdiğini ifade etti.

ORGAN TİCARETİ

Dinçer, Interpol tarafından aranan Wolfman'ın, sağlık turizmi adı altında organ ticareti yaptığına dair güçlü iddiaların bulunduğunu belirtti. Özellikle, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminin ardından Hatay'da kurulan sahra hastanelerinin, Wolfman ve organ çetesi ortakları tarafından işletildiğine dair şüphelerin olduğunu ifade eden Dinçer, depremden sonra kaybolan çocuklar ve yaralılar konusunda açıklık getirilmesi gerektiğini vurguladı.

İSRAİL'İN TALEBİNE RED İDDİASI

Önergesinde İsrail'in Wolfman'ın iadesini talep ettiğini ancak Türkiye'nin bu talebe olumlu yanıt vermediğini söyleyen Dinçer, “2017'de Türkiye'ye giriş yapmasının ardından delil yetersizliği gerekçesiyle serbest bırakılan Wolfman, halen ailesiyle birlikte Türkiye'de serbestçe yaşamını sürdürmekte ve çeşitli ticari faaliyetler yürütmektedir” dedi.

CHP'Lİ DİNÇER'DEN SORU ÖNERGESİ

CHP’li Dinçer, önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

Interpol tarafından "organ ticareti ve kasten ölümlere sebebiyet verme" suçlarından aranan Boris Wolfman’ın Türkiye’de yaşadığı ve ticari faaliyetlerde bulunduğu doğru mudur?

İsrail’in Wolfman’ın iadesi talebine neden olumlu yanıt verilmemiştir? Bu konuda hangi hukuki süreçler işletilmiştir?

Wolfman'ın serbest bırakılmasına neden olan delil yetersizliği nasıl değerlendirilmiştir? Hangi belgeler ve tanıklar göz önünde bulundurulmuştur?

Türkiye’de organ ticareti yapıldığına dair gelen ihbarlar ve raporlar nasıl değerlendirilmektedir? Bu iddialara karşı alınan önlemler nelerdir?

Sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren şirketlerin denetimi nasıl yapılmaktadır? Wolfman’ın kurduğu Royal Innovative şirketi hakkında herhangi bir inceleme veya denetim gerçekleştirilmiş midir?

6 Şubat Maraş depremi sonrası kurulan sahra hastanesi ile ilgili olarak, kurtulanların kaybolması ve tedavi sürecinin belirsizliği hakkında nasıl bir inceleme yaptınız?

Deprem bölgesinde organ mafyası olduğu iddia edilen şahısların sahra hastanesi kurmasına nasıl izin verildi?

Deprem bölgesinde kaybolan çocuklar ile ilgili inceleme yapılmış mıdır? Bu konuda ne tür önlemler alınmıştır?

Türkiye’de organ ticareti iddialarıyla ilgili hangi güvenlik birimleri görev yapmaktadır ve alınan önlemler nelerdir?

Wolfman’ın Türkiye’deki faaliyetleri hakkında İçişleri Bakanlığı'nın elinde hangi istihbarat bilgileri bulunmaktadır? Bu bilgiler doğrultusunda ne tür önlemler alınmaktadır?