Cumartesi Anneleri 1022. Haftada Bahri Kağanaslan’ın Akıbetini Sordu

Gözaltında kaybedilen yakınlarının bulunması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için 1995'ten bu yana Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, bu hafta 1022’nci buluşmalarında 29 Ekim 1993’te kaybolan Bahri Kağanaslan'ın akıbetini sordu.

Bu haftaki açıklamayı kayıp yakınları adına Oya Ersoy okudu.

"KALICI BİR BARIŞA İHTİYAÇ DUYUYORUZ"

Ersoy, açıklamasında, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a TBMM’de silah bırakma çağrısı yapılması gerektiğini ifade etmesiyle başlayan sürece destek verildiğini belirtti:

“Kayıp yakınlarının taleplerinin, Türkiye’nin demokratikleşmesi ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir rejimin inşası ile mümkün olduğuna inanıyoruz. Sorunları baskı yoluyla çözme çabası, ülkeyi huzur ve refahtan uzaklaştırmıştır. Toplum olarak kalıcı bir barışa ihtiyaç duyuyoruz. Barış için doğan fırsatları değerlendirerek, çoğulcu ve eşitlikçi bir anlayışla barış sürecini ilerletmeliyiz. Kürt meselesi bir insan hakları sorunudur ve yok sayılarak demokratikleşme sağlanamaz.”

Açıklamada, Bahri Kağanaslan'ın kayboluş hikayesi de paylaşıldı:

“Bahri Kağanaslan, Diyarbakır’ın Baroğlu Köyü’nde yaşıyordu. Ailesi üzerinde ağır bir koruculuk baskısı vardı. 29 Ekim 1993 gecesi, Kağanaslan ailesinin kapısı iki kadın ve bir erkek tarafından çalındı. Kendilerini örgüt militanı olarak tanıtan bu kişiler Bahri'yi köyün köpeklerinden koruması için yanlarına çağırdı ve araçlarına bindirerek köyden ayrıldılar. Kağanaslan ailesi OHAL Valiliği ve diğer resmi makamlara başvurduysa da sonuç alamadı.”

“KORUCU PARA KARŞILIĞINDA YARDIM TEKLİF ETTİ”

Olaydan 20 gün sonra Kuşlukbağı köyünden bir korucu, Bahri’yi jandarmada gördüğünü ve para karşılığında yardımcı olabileceğini söyledi. Ailesi Diyarbakır Merkez Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Mithat Gül ile görüştü. Gül, “Sen korucu olmadıkça Bahri’yi göremeyeceksin” dedi. Aile tüm çabalarına rağmen Bahri Kağanaslan’dan haber alamadı.

Cumartesi Anneleri, "Artık yeter, 30 yıldır süren cezasızlık sona ersin. Bahri Kağanaslan’ın akıbeti soruşturulsun, sorumlular yargılansın" diyerek adalet taleplerini yineledi.

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