İmamoğlu'ndan sergiye soruşturma tepkisi: "Böyle bir ortamı yaratıyorsunuz ki kimse bu ülkeye gelmesin"

Feshane'deki "Ortadan Başlamak" adlı sergiye başlatılan soruşturmayla ilgili İBB Başkanı İmamoğlu'ndan açıklama geldi.

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İmamoğlu'ndan sergiye soruşturma tepkisi: "Böyle bir ortamı yaratıyorsunuz ki kimse bu ülkeye gelmesin"

Yesevi Alperenler Teşkilatı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Mican'ın şikâyeti üzerine, Artİstanbul Feshane'deki "Ortadan Başlamak" adlı sergi ile ilgili "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama" suçundan soruşturma açılmasına yönelik tepkiler sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin restore ederek hizmete açtığı Artİstanbul Feshane’de sergilenen ‘Ortadan Başlamak’ adlı sergi hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla soruşturma açıldı.

İmamoğlu, "Unkapanı Yağmursuyu Tüneli’nin Kazılmasını Tamamlayan Tünel Delme Makinesi Çıkış Töreni"nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

"Feshane'de açılan sergi üzerinden adalet adına bir savcının yazdığı çağrıya bakıyorum utanç verici. Siz diyorsunuz ki bütün dünyaya arkadaş bizde demokrasi yok, hele sanata da saygı yok. Böyle bir ortamı yaratıyorsunuz ki kimse bu ülkeye gelmesin.

Bugün hükümetin içindeki aklı başındaki insanları göreve davet ediyorum. Ülkemize bu denli kalıcı zarar vermeye hazır tetikte bekleyen kötü insanlara tedbir alsınlar.

Devletin bütün kademelerini harekete geçirip acil kamulaştırma kararı çıkarıyorsunuz. Niyetiniz başka bir şeyse azıcık delikanlı olur derler.

Seçime gittikçe bu işler artıyor. Kötü manzaraları sonlandırın. Gelin bu ülkede farklı bir dönemi gerçekten yaşatın insanlara. Tam bir demokrasi adına kepazelik.

Yüzbinlerce insanın etkinliklere katıldığı bir yere bu tür suçlama yazık."

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu sergi Soruşturma
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