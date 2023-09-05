Saldırıya uğramıştı: İBB’ye 'resim sergisi' soruşturması

İBB'nin Feshane'de açtığı “Ortadan Başlamak” adlı sergi, LGBT propagandası yapıldığı ve cinsel içerikli tabloların olduğu gerekçesiyle saldırıya uğramıştı. Gazeteci İsmail Saymaz, sergiye soruşturma açıldığını duyurdu.

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Saldırıya uğramıştı: İBB’ye 'resim sergisi' soruşturması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), LGBT propagandası yapıldığı ve cinsel içerikli tabloların bulunduğu iddiasıyla saldırıya uğrayan Feshane'deki “Ortadan Başlamak” adlı sergisi hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Artİstanbul Feshane'de 19 küratör ve 300 sanatçının katıldığı, 400'ün üzerinde yapıtın sergilendiği "Ortadan Başlamak" adlı sergi, 22 Haziran'da açıldı. Açıldığı günden bu yana İslamcı kuruluşların, tarikat ve cemaatlerin hedefi haline gelen sergide LGBT propagandası yapıldığı iddia edildi. Geri adım atmayan İBB, sergiyi iptal etmedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu sergi hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve aşağılama" suçundan soruşturma açtı.

Saldırıya uğramıştı: İBB’ye 'resim sergisi' soruşturması - Resim : 1

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Savcı Hakan Aksoy, İBB'ye gönderdiği yazıda, “Ortadan Başlamak' isimli resim sergisinde sergilenen resimlerle ilgili” soruşturma açıldığını bildirdi. Aksoy, İBB'den serginin organizasyon ve düzenlenmesinde görev alanların isimlerini ve adreslerini istedi. Yazıda şöyle denildi:

“Ortadan Başlamak' isimli serginin organizasyon ve düzenlenmesinden sorumlu kişi/kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilerek, düzenlenecek evrakın ivedi olarak cumhuriyet başsavcılığımıza gönderilmesi rica olunur."

"SANATA AÇIK TEHDİT"

Saymaz, "Savcılık İBB’den serginin organizatörlerinin kimliklerini istedi" bilgisini aktardığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, soruşturma açılmasına da, "Özgür düşünceye ve sanata açık tehdit" diyerek tepki gösterdi.

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