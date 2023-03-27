İmamoğlu'na ceza veren hakimin kardeşi FETÖ'cü çıktı: 'Hapis cezası ve siyasi yasağın nedeni bu iltisak mı?'

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'ahmak' diyerek Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezası veren hakim Mehdi Komşul'un kardeşinin FETÖ'yle bağlantılı olduğunu söyledi.

Komşul, bahsi geçen ifadenin bir polemik sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya söylendiğini kabul etmiş; ancak bu görüşünü kararına yansıtmamıştı.

"Her kim muhaliflere karşı hukuku eğip büküyor ve silah olarak kullanıyorsa, mutlaka FETÖ ile bağlantılı bir aile bireyi ve yakını ortaya çıkıyor. Tesadüf değil" diyen Saymaz, şöyle devam etti:

"Örneğin, Anayasa Mahkemesi üyesi İrfan Fidan. Kardeşi İlhan ihraç edilmişti. Gezi Parkı davası hakimi Murat Bircan. Eşi Arzu, hem şüpheli hem de itirafçı. Bu halkaya en son, Ekrem İmamoğlu davasına bakan İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Mehdi Komşul eklendi.

Komşul’un kardeşi Muhammed Ziya, devlet bursuyla İngiltere’de doktora yaparken, KHK ile öğrencilikten ilişiği kesilmiş. Şaşırdınız mı? Doğrusu, ben şaşırmadım. Bugüne kadar açığa çıkmamasına hayret ediyorum."

Saymaz, Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans yapan Muhammed Ziya Komşul'un 2011'de burs sınavlarını kazanarak İngiltere'deki University of Liechester’de doktoraya başladığını dile getirdi.

Komşul'un Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki FETÖ yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında da İngiltere'de olduğunu vurgulayan gazeteci, şöyle devam etti:

'HALEN İNGİLTERE'DE BİR TEKNOLOJİ FİRMASINDA ÇALIŞIYOR'

"Darbe girişiminden sonra, 1 Eylül 2016’da çıkarılan 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile '1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun’a tabi öğrencilerden milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan' 157 akademisyenle birlikte öğrencilikle ilişiği kesildi. Komşul, halen İngiltere’de bir teknoloji firmasında çalışıyor.

Hakim Mehdi Komşul, İBB’de çalışıyor olsaydı, kardeşinden ötürü İçişleri Bakanlığı’nın güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından ‘FETÖ ile iltisaklı’ çıkacaktı. Acaba, diyorum, Komşul’un bu iltisakı mı, İmamoğlu’na hapis cezasını ve siyasi yasağı verdirdi?"