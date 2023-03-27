Deniz Zeyrek: Erdoğan'ın ekibi işte bu yüzden gece gündüz dua ediyor

Gazeteci Deniz Zeyrek, Memleket Partisi lideri İnce'nin alacağı oyların kendisini ikinci tura taşımayacağı gibi ortak aday Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi birinci turda kazanma ihtimaline de damga vurabileceğini söyledi: "Erdoğan'ın ekibi işte bu yüzden gece gündüz dua ediyor."

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Deniz Zeyrek: Erdoğan'ın ekibi işte bu yüzden gece gündüz dua ediyor

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, cumhurbaşkanlığı seçimine girmek için gerekli 100 bin imzayı ancak dördüncü günde toparlayabilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin iddia edilenin aksine AKP tabanından oy almadığını söyledi.

"İnce'nin adaylığının anasının ak sütü gibi helal ve hakkı olduğunu düşünüyorum. 100 bin imza şartını yerine getiren bir siyasetçi olarak yarışa katılması en demokratik hakkı" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

"Ancak kitabın ortasından şu notu da bir köşeye koymakta yarar var:

İnce'nin alacağı oylar, kendisini ikinci tura taşımayacağı gibi muhalefetin ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi birinci turda kazanma ihtimaline darbe vurabilir. (Erdoğan'ın ekibi işte bu yüzden İnce aday olsun ve yüzde 3'ten fazla oy alabilsin diye gece gündüz dua ediyor.)

Belli ki İnce bu gerçekleri görmeyecek, görse dahi umursamayıp geri adım atmayacak. O yüzden 14 Mayıs'ta değişim isteyenlerin, milletin ferasetine ve demokrasiye güvenmekten başka çaresi yok."

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