Gonca Vuslateri: Muharrem İnce'ye pozitif baktığım günlerimin Allah tertemiz belasını versin

Oyuncu Gonca Vuslateri, Memleket Partisi Genel Başkan Muharrem İnce’nin "sözde sanatçılar", "sırça köşklerde oturanlar", "Boğaz’da viski yudumlayanlar" ifadelerine, "Muharrem İnce'ye pozitif baktığım günlerimin Allah tertemiz belasını versin" sözleriyle tepki gösterdi. 

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Gonca Vuslateri: Muharrem İnce'ye pozitif baktığım günlerimin Allah tertemiz belasını versin

Oyuncu Gonca Vuslateri, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin sanatçılarla ilgili açıklamasına tepki gösterdi. 

İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza toplama sürecini tamamladıktan sonra partisinin genel merkezinde bir basın açıklaması yapmış, konuşmasında "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar... Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz'da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler..." gibi ifadelere yer vermişti.

Vuslateri, kişisel Twitter hesabında "Muharrem İnce'ye pozitif baktığım günlerimin Allah tertemiz belasını versin" mesajını paylaştı.

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Gonca Vuslateri: Muharrem İnce'ye pozitif baktığım günlerimin Allah tertemiz belasını versin Gonca Vuslateri: Muharrem İnce'ye pozitif baktığım günlerimin Allah tertemiz belasını versin