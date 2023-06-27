İBB nasıl engelleniyor? Tarık Balyalı çarpıcı bir örnekle anlattı

İBB CHP Grup Başkan Vekili ve Belediye Meclis Üyesi Tarık Balyalı, İBB'nin AKP'li meclis üyeleri tarafından nasıl engellediğini çarpıcı bir örnekle açıkladı.

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İBB nasıl engelleniyor? Tarık Balyalı çarpıcı bir örnekle anlattı

Twitter hesabından paylaşım yapan Balyalı, "İBB nasıl engelleniyor diye soranlara anlatmanız için size çarpıcı bir örnek sunmak istiyorum." diye yazarak, çarpıcı bir örnek verdi.

Balyalı, şunları yazdı:

AKP’nin Ümraniye’li İBB Meclis Üyeleri Meclisteki çoğunluklarına dayanarak, fotoğrafını sunduğum önergeyle 2020 yılında İBB’ye ait 2 Kültür Merkezi ve 1 Spor Merkezinin İBB’nin elinden alınarak, Ümraniye Belediyesine tahsisini istedi. Bu karara CHP’li Üyeler olarak “Red” verdik. İBB Başkanımız “veto” etti. Teklif yasal zorunluluk nedeniyle tekrar İBB Meclisine geldi. AKP’li Meclis Üyeleri tarafından tekrar “kabul” edildi ve mahkeme aşaması başladı.

Tahsis istenen yerlerden bir tanesi AKP’li Milletvekilleri ve üst düzey yöneticilerinin popüler sitesi “Yeşil Vadi” Sitesinin içinde. Bu tesisten geçmiş dönemde sadece site içindeki “bir avuç insan” yararlanmış. (Ortalama 150 kişi) Dönem değişti ve Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı seçildi.

@ibbsporistanbul’un işlettiği bu tesis yeni yönetimin vizyonuyla “bir avuç insandan” başta Otizmliler ve Down Sendromlu çocuklar olmak üzere 1000’den fazla özel insana hizmet eder hale dönüştürüldü.

Şimdi bu tesisi mahkeme kararı nedeniyle kapatmak ve Ümraniye Belediyesine devretmek zorundayız. Sonuç itibariyle bir avuç insana tahsis edilen spor salonunu biz engelliler için özel spor merkezi haline getirmiştik. Siyaset, engelli, özel birey dinlemedi ve İbb’nin tesisini elinden aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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