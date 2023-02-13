Herkes merak ediyordu: Can kaybı sayısı neden eksik?

Türkiye depremde kaybedilen canların yasını tutuyor. Resmi verilere göre 29 bin 605 kişi yaşamını yitirirken kamuoyu bu kadar büyük bir yıkımda bu verinin doğru olup olmadığını merak ediyor.

Halk TV muhabiri Seyhan Avşar, bölgede gören yapan bir savcıya, adli tıp uzmanlarına ve bir avukata ulaşarak verileri sordu.

Hatay’da çok sayıda yakınını kaybeden avukat Coşkun Atılğan enkazdan cansız bedeni çıkarılan kişilerin Narlıca’da kurulan bir birime götürülmesi gerektiğini belirterek, "Fotoğraflama ve defin belgesi alınması için oraya götürmek gerekiyor. Eğer cenazenizi oraya götürmezseniz ya da götüremezseniz teknik olarak yakınlarınız sağ gözüküyor. İnsanlar böyle bir karmaşa içerisinde yakınlarını kendileri belge almadan defnediyor. Samandağ’dan, Reyhanlı’dan ya da diğer ilçelerden kolay mı cenazeleri Narlıca’ya götürmek? Verilen vefat sayıları eksik. Bu sayıları zaten gizlemeleri için bir şey yapmalarına gerek yok. İnsanlar defin belgesi almadan gömüyor yakınlarını. Manipülatif gizleme söz konusu. Bizler de defin ruhsatı almadan yakınlarımızı köyümüze gömdük" dedi.

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Savcı ve adli tıp uzmanları, kamu görevlisi oldukları için isim vermek istemediklerini belirttiler, şunları anlattılar: