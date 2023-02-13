Herkes merak ediyordu: Can kaybı sayısı neden eksik?

Maraş merkezli 10 şehri yıkan depremde resmi verilere göre 29 bin 605 kişi yaşamını yitirdi. Bölgeden gelen görüntüler yıkımın büyüklüğünü gözler önüne sererken, bölgede görev yapan adli tıp uzmanları ve savcılar ölü sayısı verilerinin var olan rakamların çok altında olduğunu belirtti.

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Herkes merak ediyordu: Can kaybı sayısı neden eksik?

Türkiye depremde kaybedilen canların yasını tutuyor. Resmi verilere göre 29 bin 605 kişi yaşamını yitirirken kamuoyu bu kadar büyük bir yıkımda bu verinin doğru olup olmadığını merak ediyor.

Halk TV muhabiri Seyhan Avşar, bölgede gören yapan bir savcıya, adli tıp uzmanlarına ve bir avukata ulaşarak verileri sordu.

Hatay’da çok sayıda yakınını kaybeden avukat Coşkun Atılğan enkazdan cansız bedeni çıkarılan kişilerin Narlıca’da kurulan bir birime götürülmesi gerektiğini belirterek, "Fotoğraflama ve defin belgesi alınması için oraya götürmek gerekiyor. Eğer cenazenizi oraya götürmezseniz ya da götüremezseniz teknik olarak yakınlarınız sağ gözüküyor. İnsanlar böyle bir karmaşa içerisinde yakınlarını kendileri belge almadan defnediyor. Samandağ’dan, Reyhanlı’dan ya da diğer ilçelerden kolay mı cenazeleri Narlıca’ya götürmek? Verilen vefat sayıları eksik. Bu sayıları zaten gizlemeleri için bir şey yapmalarına gerek yok. İnsanlar defin belgesi almadan gömüyor yakınlarını. Manipülatif gizleme söz konusu. Bizler de defin ruhsatı almadan yakınlarımızı köyümüze gömdük" dedi.

'ÖLÜ SAYISI NORMALLEŞME SONRASI TESPİT EDİLEBİLİR' 

Savcı ve adli tıp uzmanları, kamu görevlisi oldukları için isim vermek istemediklerini belirttiler, şunları anlattılar:

"Maalesef anlatılanlar doğru. Özellikle ilçeler ve köylerde defin ruhsatı alınmadan gömülüyor. Bu karmaşa içerisinde insanlar cenazelerini getirmekte zorlanıyor. En büyük neden bu. Bir de insanlar beklemek istemiyor. Herkes çok gergin. Resmi veriler yanlış değil. Eksik şimdilik. Enkazlar kaldırılıp normalleşme başlayınca tam vefat sayısı tespit edilebilir."
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