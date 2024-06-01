Havaalanları için yeni düzenleme: Bu yolcular uçağa alınmayacak!

AKP, TBMM Başkanlığı'na yeni bir kanun teklifi sundu. Bu teklif, havalimanlarında elle aramayı zorunlu hale getiriyor. Elle aramayı reddeden yolcular uçağa binemeyecek. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, teknik cihazlarla yapılan kontrollerin yetersiz kalması durumunda yolcu ve eşyalarının elle aranacağını belirtti.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, bu teklifle ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında dengeli, erişilebilir, ekonomik ve güvenli hizmet sunmayı, toplumun yaşam kalitesini artırmayı ve ülke kalkınmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Güler, havalimanlarındaki güvenlik düzenlemeleri hakkında yaptığı açıklamada, tüm yolcuların, havacılık güvenliğinin ihlal edilmemesi amacıyla, havaalanlarına ve uçaklara geçişte yanlarındaki eşyalarıyla birlikte teknik cihazlarla ve gerektiğinde elle kontrol edilebileceğini belirtti.

Teknik cihazlarla yapılan kontrollerin sonuçsuz kalması halinde yolcunun ve eşyalarının elle aranmasını kabul etmemesi durumunda havaalanı ve uçağa alınmayacağını ifade eden Güler, bu durumda Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümlerinin geçerli olacağını vurguladı.