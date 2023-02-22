"Hatay'da 80’li, 90’lı yıllarda tuzlu kumla yapılan binaların birçoğu çöktü"

Hatay’da yıkılan eski yapıların geçmişte Samandağ sahilinden çekilen tuzlu kum kullanılarak inşa edildiği ve kentteki felaketin asıl sebebinin bu olduğu belirtiliyor.

"Hatay'da 80’li, 90’lı yıllarda tuzlu kumla yapılan binaların birçoğu çöktü"

Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre, Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından önceki gün de Defne merkezli 6.4’lük depremin vurduğu Hatay’da yıkılan 30-40 yıllık binalarda Samandağ sahilinden çekilen tuzlu kumun kullanıldığı öğrenildi.

Hatay Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Rasim Can, depremin “Antakya’nın zemini lapa gibidir” derken, binaların nasıl yapıldığı hakkında da şu bilgileri verdi:

“Kent alüvyon veya yumuşak zeminde yükselmiştir ancak asıl sorun Samandağ sahilinden çekilen tuzlu kumun binalarda kullanılmış olmasıdır. 30-40 yıllık binaların neredeyse tümünde sahilden çekilen tuzlu kumlar kullanıldı. 1997’de yaşanan depremden sonra yapı stoğunun daha büyük bir depremde ayakta duramayacağı anlaşılmıştı. Herkesin ortak fikri tuzlu kumla yapılmış, mühendislik hizmeti almamış yapıların yıkılarak yerine yenilerinin yapılmasıydı ama yapılamadı. Kentte çok az sayıdaki bina kentsel dönüşüme girdi. Atatürk Caddesi’ndeki tek katlı betonarme evlerde tahribat olmazken, 80’li, 90’lı yıllarda tuzlu kumla yapılan binaların birçoğu çöktü. Kentimiz çok yıkıcı bir deprem yaşadı ancak zemine uygun yapılar olsa böylesi bir felaket yaşanmayabilirdi.”

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