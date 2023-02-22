Deprem sırasında Gaziantep'te olan şef Mehmet Yalçınkaya'dan videolu paylaşım

MasterChef Türkiye'nin jürisinde yer alan Yalçınkaya, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından Gaziantep'e giderek depremzedeler için mutfak kurdu.

Hatay depremleri sırasında da kentte bulunan Mehmet Şef, yaptığı paylaşımda "Rehavet var, rehavete kapılacak durumda değiliz. Hiçbir şey bitmiş değil, hiçbir şey uzaktan göründüğü gibi değil" dedi.

Yalçınkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Rehavet var, rehavete kapılacak durumda değiliz. En azından bizim sahada gördüğümüz şey bu. Tabii ki bir şeyler yoluna girmeye başladı ama yapılacak daha çok iş var. Yüz ifademize, gözlerimize bakarsanız ne demek istediğimizi anlarsınız. Herkes elinden geleni yapmaya, destek vermeye devam etsin. Büyük bir gayret var, bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ama hiçbir şey bitmiş değil. Hiçbir şey uzaktan göründüğü gibi değil."