Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: İletişim hala büyük problemimiz

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası en büyük yıkımı yaşayan Hatay'ın belediye başkanı Lütfü Savaş, "İletişim hala büyük problemimiz. Bu nedenle sosyal mecraları kullanamadık" dedi.

Son Güncelleme:
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: İletişim hala büyük problemimiz

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası yıkıma uğrayan kentteki son durumla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında mesaj paylaştı. 

Son yüzyılın en büyük felaketinin yaşandığını dile getiren Savaş, "Birçok bina gibi belediye binamız da artık yok. İletişim hala büyük problemimiz. Bu nedenle sosyal mecraları kullanamadık. Hepimize geçmiş olsun. Kayıplarımız var. Çok üzgünüz. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz" dedi.

Maraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem, 10 ili etkiledi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgeden ölü ve yaralı haberleri gelmeye devam ediyor. 

Deprem felaketinde üçüncü gün: Can kaybı 5 bin 894'e yükseldi, kurtarma çalışmaları sürüyorDeprem felaketinde üçüncü gün: Can kaybı 5 bin 894'e yükseldi, kurtarma çalışmaları sürüyorGündem
Son Güncelleme:
Siyaset bilimci Özgün Emre Koç, deprem tweetleri nedeniyle gözaltına alındı Siyaset bilimci Özgün Emre Koç, deprem tweetleri nedeniyle gözaltına alındı
Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam gibi dizilerin oyuncularından alkışlanacak hareket Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam gibi dizilerin oyuncularından alkışlanacak hareket
Deprem felaketinde üçüncü gün: Can kaybı 5 bin 894'e yükseldi, kurtarma çalışmaları sürüyor Deprem felaketinde üçüncü gün: Can kaybı 5 bin 894'e yükseldi, kurtarma çalışmaları sürüyor
Taha Duymaz yaşıyor mu? Depremde enkaz altında kaldı Taha Duymaz yaşıyor mu? Depremde enkaz altında kaldı
ÇOK OKUNANLAR
Maraş depremini günler önce bilmişti: Deprem uzmanı tarih verip yeni uyarı yaptı! Maraş depremini günler önce bilmişti: Deprem uzmanı tarih verip yeni uyarı yaptı!
Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi: Kan donduran manzara Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi: Kan donduran manzara
Yaraları hep birlikte saracağız: Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım ederim? Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım ederim?
Celal Şengör'den canlı yayında uyarı: İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı! Celal Şengör'den canlı yayında uyarı: İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı!
Üniversite öğrencilerinin depremzedelere bıraktığı notlar duygulandırdı Üniversite öğrencilerinin depremzedelere bıraktığı notlar duygulandırdı