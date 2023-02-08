Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: İletişim hala büyük problemimiz
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası en büyük yıkımı yaşayan Hatay'ın belediye başkanı Lütfü Savaş, "İletişim hala büyük problemimiz. Bu nedenle sosyal mecraları kullanamadık" dedi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası yıkıma uğrayan kentteki son durumla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında mesaj paylaştı.
Son yüzyılın en büyük felaketinin yaşandığını dile getiren Savaş, "Birçok bina gibi belediye binamız da artık yok. İletişim hala büyük problemimiz. Bu nedenle sosyal mecraları kullanamadık. Hepimize geçmiş olsun. Kayıplarımız var. Çok üzgünüz. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz" dedi.
Maraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem, 10 ili etkiledi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgeden ölü ve yaralı haberleri gelmeye devam ediyor.
Hatay’da son yüzyılın en büyük felaketini yaşadık. Birçok bina gibi belediye binamız da artık yok. İletişim hala büyük problemimiz. Bu nedenle sosyal mecraları kullanamadık. Hepimize geçmiş olsun. Kayıplarımız var. Çok üzgünüz . Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz.— Lütfü Savaş 🇹🇷 (@DocDrLutfuSavas) February 7, 2023