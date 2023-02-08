Siyaset bilimci Özgün Emre Koç, deprem tweetleri nedeniyle gözaltına alındı

Siyaset bilimci Özgün Emre Koç, Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili sosyal medya paylaşımı sebebiyle gözaltına alındı. ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ile suçlanan Koç, yarın savcılığa sevk edilecek.

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Siyaset bilimci Özgün Emre Koç, deprem tweetleri nedeniyle gözaltına alındı

Siyaset bilimci Özgün Emre Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, gözaltına alındığını duyurdu. Koç açıklamasında, "Vatan emniyete ifade vermeye götürülüyorum" ifadelerini kullandı.

Diken'de yer alan habere göre, Koç'un, 'halkı kin ve düşmanlığa sevk etme' suçlamasıyla gözaltına alındığı ve bu gece sorgusunun süreceği öğrenildi. Koç, emniyetteki ifadesinin ardından yarın Kartal Adliyesi'ne sevk edilecek.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkım yaratan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Koç, bölgedeki yardım çalışmalarının yetersiz kaldığına işaret ederek, "Sadece Hatay'da yerleşik olan kışlalarda binlerce asker var. Komando tugayı var, her yere ulaşabilecek mekanize birlikler var, alay komutanlıkları var... Hiçbir şey yapmasalar moloz taşır, halka battaniye çorba dağıtır moral verirlerdi. Yaptırmadınız. Hainsiniz" ifadelerini kullanmıştı. Gözaltına alınmasına bu paylaşımın neden olduğu öğrenildi.

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