Hafriyat kamyonu Hatay'da Evrensel yazarı Özcan Yaman'ı ağır yaraladı

Evrensel gazetesi yazarı Özcan Yaman, Antakya'da kaldırımda yürürken hafriyat kamyonundan sarkan demirin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaman, hastaneye kaldırıldı.

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Hafriyat kamyonu Hatay'da Evrensel yazarı Özcan Yaman'ı ağır yaraladı
Fotoğraf: Adil Okay

Evrensel gazetesi yazarı Özcan Yaman, dün akşam saatlerinde Antakya Kurtuluş Caddesi'nde yürüdüğü sırada bir hafriyat kamyonundan sarkan 2 metrelik demirin çarpmasıyla yere düştü. Kalça kemiğinde kırık oluşan Yaman örtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre olay sırasında Yaman'ın yanında olan Adil Okay, yaşananları şu şekilde anlattı:

"Buraya Antakya Sanat Derneği'nin davetlisi olarak gelmiştik. Dün saat 18.00 sularında, Antakya Kurtuluş Caddesi'nde Özcan Yaman, ben ve Antakya Sanat Derneği'nden arkadaşımız Elif Yeşil yürüyorduk. Biz kaldırımda yürürken, moloz taşıyan bir harfiyat kamyonundan dışarı 2 metre kadar sarkan demirin çarpması sonucu Özcan Yaman, havada takla atıp düştü. Kalça kemiğinde kırık ve akciğerlerde kanama vardı. Şu anda Dörtyol Devlet Hastanesinde kontrol altında."

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