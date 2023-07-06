Gözaltına alınan şarkıcı Asya Alizade, göç idaresine teslim edilecek

Türkiye’de rap müziğiyle tanınan Azeri asıllı şarkıcı Asya Alizade, kliplerinde uyuşturucu kullanımını özendirdiği suçlamasıyla Mayıs ayında gözaltına alınmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Alizade’nin kliplerini incelemeye aldı.

İncelemede Alizade’nin bir klipinde “esrar gibi” ifadesini kullandığı tespit edildi. Ekipler, yakalama kararı bulunan Alizade’yi Ataşehir’deki evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alizade ifade verdi ve serbest bırakıldı. Ancak yabancı uyruklu olması ve suça karışması nedeniyle ülkesine gönderilmek üzere geri gönderim merkezine teslim edildi.

Fakat Alizade, gereken imza işlemlerini yapmak için polis merkezine gitmedi. Bu sabah ise tekrar Ataşehir’deki evinde gözaltına alındı. Alizade’nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından il göç idaresine teslim edileceği bildirildi.