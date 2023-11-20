Gezi tutsağı Tayfun Kahraman'ın eşinden 4 dakikalık çağrı: Hükümeti düşürmek isteyen birisi böyle mi konuşur

Gezi davası tutuklusu şehir planlamacı Tayfun Kahraman, 25 Nisan 2022'de görülen davada, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

1 yılı aşkın bir süredir tutuklu bulunan Kahraman'ın eşi Miraç Demir Kahraman, kocası ve tüm Gezi tutsakları için adalet mücadelesini sürdürüyor.

Sosyal medya hesabından 4 dakikalık bir video paylaşan Meriç Kahraman, eşinin Gezi zamanı devlet ve başbakan ile görüşen heyetin içinde olduğunu belirterek ve eşinin televizyonda yaptığı konuşmaları hatırlatarak, "Hükümeti düşürmek isteyen birisi böyle mi konuşur?" dedi.

Miraç Demir, tüm yurttaşları Gezi davası dosyasını incelemeye davet ederek şunları söyledi:

"Ben Miraç Demir Kahraman. 25 Nisan 2022'den beri Gezi Davası kapsamında Silivri Cezaevi'nde tutsak edilen Tayfun kahramanın eşi ve meslektaşıyım. 2013 yılında yaklaşık 10 milyon Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı Gezi Parkı eylemlerine katıldı. Buna ben de dahilim. Barışçıl bir protestoyu kaosa çevirmek isteyen güçler, çadırları yakarak şiddet uygulayarak olayların çığırından çıkmasına yol açtı. Aynı güçler 15 Temmuz'da milli iradeye karşı darbe yapmaya kalkıştılar sonradan. Birçok kumpasın planlayıcı olduğu açığa çıkan ve bugün FETÖ olarak andığımız örgüt o gün de karanlık bir oyun tezgahladı. Hem TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Başkanı olarak Eşim Tayfun Kahraman, o dönemde konunun hukuk çerçevesinde diyalog yolu ile çözülmesi ve kaosun önlenmesi için çalışanlardan biriydi. Hem de Başbakanın seçimiyle oluşturulan ve kendisiyle görüşerek olayları sakinleştirmeye çalışan heyetin içindeydi.

'HÜKÜMETİ DÜŞÜRMEK İSTEYEN BİRİSİ BÖYLE Mİ KONUŞUR?'

Bugün geldiğimiz noktada gezideki barışçıl eylemlerden kaos çıkarmaya çalışan FETÖ mensubu savcı ve polislerin düzmece delillerle hazırladığı cebir ve şiddete ilişkin hiçbir unsur içermeyen bir iddianame ile eşim 18 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Kamuoyuna sesleniyorum, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Tayfun ile doğrudan görüştü. Hükümet, Gezi eylemleri sırasında eşimle sürekli irtibat halindeydi. Başbakan vekili Bülent Arınç ile yapılan toplantıya da Tayfun katıldı. Gezi eylemlerinin şiddete dönüşmemesi için eşim de dönemin hükümet yetkilileri kadar çaba harcadı. Kamuoyuna soruyorum, hükümeti düşürmek isteyen birisi böyle mi konuşur? Soruyorum, bu hukuksuzluğu kim, niçin yapıyor, bundan ne kazanıyor ve ülkemiz ne kaybediyor? Bu yanlıştan dönülmesi için lütfen ama lütfen herkes Gezi davası dosyasını incelesin. Bizler yargı içindeki grupların devlet krizi çıkartmak pahasına masumlar üzerinden yürüttüğü bu kirli oyunun bir parçası olmak istemiyoruz. Bizler devletin temeli olan adaleti 100 yaşına giren Cumhuriyetimizin kurumları eliyle bu toprakların derin vicdanı ve irfanı ile 2013 yılında yaptığımız gibi sağduyu ve ortak akılla sağlayabileceğimize inanıyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem