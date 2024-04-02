Frank Schwabe'den "Van" yorumu: Erdoğan hükümetinin DEM Parti'nin Van'daki zaferini tanımaması demokratik ilkelerin ihlalidir

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki (AKPM) Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller grubunun Başkanı ve 14-28 Mayıs 2023 tarihlerinde Türkiye'de yapılan seçimlerde AKPM Seçim Gözlem Heyeti Başkanı olan Frank Schwabe, DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Schwabe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "DEM Parti Van'da seçimleri kazanmıştır. Erdoğan hükümetinin seçim zaferini tanımaması, tüm demokratik ilkelerin ciddi bir ihlalidir" ifadelerini kullandı.