Frank Schwabe'den "Van" yorumu: Erdoğan hükümetinin DEM Parti'nin Van'daki zaferini tanımaması demokratik ilkelerin ihlalidir

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki (AKPM) Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller grubunun Başkanı Frank Schwabe, "DEM Parti Van'da seçimleri kazanmıştır. Erdoğan hükümetinin seçim zaferini tanımaması, tüm demokratik ilkelerin ciddi bir ihlalidir" dedi.

Son Güncelleme:
Frank Schwabe'den "Van" yorumu: Erdoğan hükümetinin DEM Parti'nin Van'daki zaferini tanımaması demokratik ilkelerin ihlalidir

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki (AKPM) Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller grubunun Başkanı ve 14-28 Mayıs 2023 tarihlerinde Türkiye'de yapılan seçimlerde AKPM Seçim Gözlem Heyeti Başkanı olan Frank Schwabe, DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Schwabe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "DEM Parti Van'da seçimleri kazanmıştır. Erdoğan hükümetinin seçim zaferini tanımaması, tüm demokratik ilkelerin ciddi bir ihlalidir" ifadelerini kullandı.

Frank Schwabe'den "Van" yorumu: Erdoğan hükümetinin DEM Parti'nin Van'daki zaferini tanımaması demokratik ilkelerin ihlalidir - Resim : 1

Etiketler
Abdullah Zeydan Van DEM Parti Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Parlamentosu AKP
Son Güncelleme:
Zindelik için kaşık kaşık tüketin! Canan Karatay'ın önerdiği yeni formül Zindelik için kaşık kaşık tüketin! Canan Karatay'ın önerdiği yeni formül
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki: Saldırıyı kınıyoruz Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki: Saldırıyı kınıyoruz
CHP'de seçim sonrası ilk MYK! Seçim sonuçları değerlendirilecek CHP'de seçim sonrası ilk MYK! Seçim sonuçları değerlendirilecek
Boş baklava ve boş tosttan sonra bunu da gördük; Marketlerde satışı başladı Boş baklava ve boş tosttan sonra bunu da gördük; Marketlerde satışı başladı
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Dolar kuru neden düşüyor? Dolar kuru neden düşüyor?
Yapışık ikizlerle evlenen damada eski eşinden dava Yapışık ikizlerle evlenen damada eski eşinden dava
Türkiye'nin en genç belediye başkanları belli oldu Türkiye'nin en genç belediye başkanları belli oldu
Mehmet Şimşek'ten kritik uyarı: Tapu sahipleri dikkat! Tapu sahipleri dikkat!
Seçilen belediye başkanlarının ne kadar maaş alacağı belli oldu Seçilen belediye başkanlarının ne kadar maaş alacağı belli oldu