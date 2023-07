FETÖ'de bölünme büyüyor: 'İtlik yapma', 'Utanmaz adam', 'Kim adına havlıyorsun bilmiyorum ama...'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki FETÖ yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin planlayıcısı Fethullah Gülen'in, 15 Temmuz 2016'daki kalkışmaya dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın da katılacağına inandığı ileri sürülmüş; hatta örgüt yönetiminin Akar tarafından gönderildiğini sandığı mektubun detayları anlatılmıştı.

Bir zamanlar terör örgütü elebaşının en yakınlarındaki isimlerden biri olan, yıllarca yazılarını hazırlayan, videolarını kamuoyuna duyurup mektuplarını kaleme alan Osman Şimşek'in ifşaları FETÖ içinde de tartışmalara yol açtı.

Sonraları sahte olduğu tespit edilen Balyoz belgelerini hazırladığı iddiasıyla aranan firari Tuncay Opçin, bahse konu gelişme üzerine örgüt içindeki anlaşmazlıkları yazdı. Gülen'in lakabı olan 'hocaefendi'yi 'HE' olarak kısaltan Opçin, Twitter'da şunları paylaştı:

- Mehmet Değerli'yi Hulusi Akar’ın ağzından mektup yazmaya ikna eden, Değerli'yle kavga edince 'bu adam yalancı' diye Fethullah Gülen’e şikayet eden kimdir? Aynı yada ayrı şahıslar mıdır?

- Madem Pandora’nın kutusunu açtık, sormaya devam. Fethullah Gülen'e gelen 40 bin emaili ve 200 kadar özel mektubu, Gülen'in 'teslim et' demesine rağmen aylarca vermeyen, daha sonra dijital kopyalarını alıp teslim eden kimdir?

- Bulunduğu şehirde sohbetlerini, vaazlarını kayda aldırtan, daha sonra el altından satılmasını satılmasını sağlayan, ufak ufak Hizmet içinde yeni bir cemaat kurmaya kalkan, bu ortaya çıkınca soluğu yurtdışında alan kimdir?

- Bir iş yerinden, bir kurumdan istifa ederek, tavır koyarak, kapı çarparak çıkarsanız oradan maaş almaya devam etmezsiniz. Hem dışarıda çalışıyorum, benim filan yerden ayrılmam bir feryattı deyip hem de bursunuzu almaya devam etmezsiniz. Bunu yapan kimdir?

- İnsanlar varını yoğunu kaybetmiş, yeni bir hayat kurmaya çalışırken kendisine teklif edilen işler arasında iş beğenmeyen, çifte maaşıyla mağdur numarası çeken kimdir?

- HE'nin bütün ısrarlarına rağmen derslere gitmeyen, meal okumayan, bu süreçte tabir caizse burnundan getiren kimdi? Bir buçuk sene Herkul internet sitesinin şifrelerini teslim etmeyen kimdi? Her işe burnunu sokan Mustafa Özcan'la birlikte kampa girişi bizatihi HE tarafından yasaklanan kişi kimdi? HE neden böyle bir şey yapmak zorunda kaldı?

- Mustafa Özcan’ın Kamp’a girişinin bizatihi Fethullah Gülen tarafından yasaklandığını bilen, bir buçuk yıldır Kamp’ta kalmadığından haberdar olduğu halde, konuşmasında Özcan'ı ima eden, ama bu bilgileri paylaşmayan kimdir?

- HE son dönemde dört kişinin kampa girişini yasakladı. Bunlardan birisi de Mustafa Özcan'dı. Özcan Türkiye'den Mısır'a gitti, oradan da güvenlik gerekçesiyle ABD'ye geldi. Uzun süre kampta kaldı ve bu süre zarfında Fethullah Gülen'den hiçbir iltifat görmedi.

- Gülen bazen açıkça, bazen ima yoluyla Özcan'ı eleştirdi. Uzun bir süre sonra da kampa girişini yasakladı. Kampta bulunduğu bir dönemde de kaldığı binaya girişine izin vermemişti. Hanımının vefat etmesi ve HE'den özür dilemesi üzerine yasak kalktı diye biliyorum. Zaten bir süre sonra evlendi ve kamptan ayrıldı."

'SEHVEN KARIŞTIRDIM'

Bunların üzerine bir paylaşım daha yapan Opçin, "Bugün attığım tweetlerde Mehmet Değerli’nin komşusu ile Değerli'ye mektup yazdıran kişiyi sehven karıştırdım. Bunun için özür dilerim. Diğer attığım tweetlerde bilgi problemi yoktur. Yanlış anlaşılmaya sebep olmak istemem" diye yazdı.

'İTLİK YAPMA'

Söz konusu mesajın ardından Tuncay Opçin, FETÖ terör örgütüne yakınlığıyla bilinen bir diğer isim olan Emre Uslu ile Twitter üzerinden atıştı.

Opçin, kendisine "Adama iftira atıp attığın iftirayı sorgulayan insanları utanmadan sıkılmadan 'ortalığı karıştırmakla' suçluyorsun. 25 yıl Gülen'in yanında çalışan Osman Şimşek'e bu iftirayı atan sen 'ortalığı karıştırmıyorsun' da ben mi karıştırıyorum? Utanmaz adam" diye seslenen Uslu'ya şu yanıtı verdi:

"İtlik yapma ve lütfen. Ortamı kirletme. Hayatın manipülasyon ve ortalığı karıştırmak. Devlet dersine iyi çalışmışsın. Attığın yalanlardan özür dilemen gerekseydi ansiklopedi yazmamız icap ederdi. Şimdi bas git. Ben hata yaptım. Hatamı düzelteceğimi söyledim. Şimdi defol."

'KİM ADINA HAVLIYORSUN BİLMİYORUM AMA...'

Uslu ise karşılığında "Tuncay itlik yapan biri varsa o da sensin. Önce Osman Şimşek’e saldırdın, şimdi bana havlıyorsun. Kim adına havlıyorsun bilmiyorum ama tek bir yalanımı ortaya çıkarmazsan şerefsizin" ifadesini kullandı.