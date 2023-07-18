Gazeteci Fatih Portakal isyan etti

Gazeteci Fatih Portakal, turizm açısından da büyük önem taşıyan Muğla'nın Datça ilçesindeki elektrik kesintilerine tepki gösterdi.

Bu durumun dört gündür sürdüğünü dile getiren Portakal, şunları kaydetti: "Sabahleyin simit almaya gittik, gevrek, poğaça almaya gittik ve fırında hiçbir şey yoktu. Bu parasızlıktan veya hayat pahalılığından değil elektriksizlikten. Koskoca ülkede bugün dördüncü gün, doğru dürüst elektrik verilemiyor.

Dün akşam 7'de elektrik bir gitti, sabah kaçta geldi bilmiyorum. Her sene yaşarlarmış ama bu sene maksimum seviyede yaşarlarmış. Koskoca turizm ülkesinde pastanede hiçbir şey yoktu. Kadın isyan ediyor, 'Hiçbir şey yapamadım, dolaptakiler bozulacak' diye.

Yerli turist geliyor buraya, yerli turist zaten otel / pansiyon sahipleriyle kavga edip gidiyorlar. Sıcak... İnsan serinlemek istiyor, serinleyemiyorsunuz. Lokantaların bulunduğu yerler karanlık, curcuna. Gerçekten rezil bir durum."