TSK ile ilgili yeni cemaat iddiası: 'Bir ekip, Hava Kuvvetleri'nde üst kademelere kadar yükseldi'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki FETÖ yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin ardından hızla başlayan yargı süreci devam ederken, şimdilerde bir kez daha hem hükümette hem orduda cemaatlere geçit verildiği ileri sürülüyor.

Bunlar, konunun uzmanı birçok kişi tarafından 'Menzil', 'İsmailağa', 'Erenköy', 'İskenderpaşa' ile 'Yazıcılar' ve 'Okuyucular' olarak ikiye ayrılan 'Nur' cemaatleri olarak sıralanıyor.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, son günlerde 'Nurculukla' bağlantılı olduğu söylenen bir ekibin 15 Temmuz'un vurucu üssü olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda üst kademelere kadar yükseldiği iddiasını okurlarıyla paylaştı. Gazeteci, detayları şöyle aktardı:

'F-16 EĞİTİMİNDEN ATILDI'

"Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Dairesi Başkanı olan Kadir Bingöllü'nün tuhaf sicili Harp Okulu öğrenciliğinden başlıyor. Bingöllü, yasak olmasına rağmen öğrencilikte evli ve çocukluydu.

İlk vukuatı ise 2005'ten…

İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığındayken 'yetersizlik, uçucu nosyon eksikliği ve öğretmenlerine havada hakaret etmek' yüzünden F-16 pilotluğundan, personel sınıfına alındı.

Aynı yıl üs'te ahlaka aykırı fiille suçlandı. Bu davranış TSK'dan çıkarılmasını gerektirirken, korunarak Eskişehir Asker Hastanesi'ne gönderildi.

Bingöllü, binbaşıyken Hava Kuvvetleri'nden istifa etti. Atlantic Flight Academy adlı uçuş okulunda öğretmenlik eğitimine başvurdu.

'BİNGÖLLÜ'YE ÖZEL KHK'

O günlerde 15 Temmuz meydana geldi.

Darbeye karışan çok sayıda havacı tutuklanıp ihraç edilince TSK'da pilot ihtiyacı başgösterdi. Bunun üzerine 17 Ağustos 2016'da 671 sayılı KHK çıkarıldı. KHK ile 'TSK'dan ayrılan veya ilişiği kesilen pilotlardan istekliler'in dönebileceği ifade edildi.

İki ay sonra, 29 Ekim 2016'da çıkarılan 676 sayılı KHK ile ise adeta Bingöllü'ye özel düzenleme getirildi.

'Ticari pilot lisansı ya da havayolu nakliye pilotu lisansına sahip en az 1000 saat uçuşu bulunan diğer sınıflardaki subaylardan' da alım yapılacağı ilan edildi.

Nokta atış bir ilandı.

TSK'ya dönen dokuz kişiden sekizi eğitim ve nakliyede görevlendirilirken, Bingöllü F-16 pilotu yapıldı!

'EĞİTİMİ GEÇEMEDİ'

Bingöllü, 2018 yılında Bandırma 6. Üs Komutanlığı'ndayken, pilotların yılda iki kez yapmak zorunda oldukları 'standardize kontrol' uçuşu öncesi uçak ve uçuşla ilgili döküman bilgilerini ölçen sınavdan geçemedi.

Bu yetersizliğine rağmen adım adım yükseldi.

İddia o ki…Bingöllü'nün dönüşünü organize eden önceki Hava Kuvvetleri Personel Dairesi Başkanı Tümgeneral Kutlay Demir'di.

Bingöllü'nün tercüme ve derlemeden ibaret yüksek lisans tezi 2019'da Personel Başkanlığı'nca bastırıldı. F-16'larda uçuş emniyetinin ele alan tezin adı şöyle: 'Durumsal Farkındalık Kaybı ile Uzaysal Uyumsuzluk Arasındaki Kavramsal İlişki'

Bingöllü, F-16 eğitimleri devam ettiği ve en az F-16 uçuş saati olan pilot olduğu halde tezinde F-16 kazalarını inceledi.

Demir, üstü ve komutanı olmadığı halde Bingölü'nün tezine sunuş yazısı yazdı.

Acaba aralarındaki ilişki aynı tarikat veya cemaatin üyesi olmaktan mı ileri geliyordu?

İlginçtir……

15 Temmuz'dan sonraki beş yıl boyunca Personel Dairesi Başkanı olan Demir, ankesörlü telefonla aranmaktan FETÖ soruşturması geçirdiği için emekli edildi.

'O DA FETÖ'DEN SORUŞTURULDU'

Demir'in referans olduğu Bingöllü hakkında da 2018'den beri FETÖ soruşturması yürütülüyordu. Bingöllü'nün ankesörlü telefonla üç kez arandığı saptandı.

Bingöllü, soruşturmaya rağmen Silahlı Kuvvetler Akademisi'nde Karargah Subaylığı Eğitimi'ne alındı. Sonra kurmay subaylık eğitimi planlandı. Ardından Hava Harp Okulu Alay Komutanı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Silahlı Kuvvetler Mezuniyet Töreni'nde Bingöllü'ün FETÖ soruşturması patladı. İddiaya göre Bingöllü, 'O zamanlar kim FETÖ'cü değildi ki' diyecek kadar rahattı.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Bingöllü'yü görevden aldı.

'ÜÇ KİŞİNİN ADI, ATAMA LİSTESİNDE OLMAMASINA RAĞMEN HAVA KUVVETLERİNE GÖNDERİLDİ'

Demir, emekli edilse de…ekip, Bingöllü'yü yedirtmedi!

Bingöllü ile Kıdemli Pilot Albay Kemal Karlıtepe ve Pilot Yarbay Uğur Kulaksız, Eylül 2022'deki atama listesinde olmadıkları halde Milli Savunma Bakanlığı tarafından, atanacakları kadrolarla birlikte Hava Kuvvetleri'ne gönderildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 'Kesinlikle olmaz' demesine ve listesinde ısrar etmesine rağmen bakanlık 'Bu emirdir. Belirttiğimiz isimleri onaylayıp gönderin' dedi.

Böylelikle, 'Cumhurbaşkanı ile fiziki olarak aynı ortamda dahi bulunması kabul görmeyen' Bingöllü, Personel Dairesi Başkanlığı'na getirildi. Aynı ekipten Karlıtepe, Subay Şube Müdürlüğü'ne, Kulaksız da Atama Koordinasyon ve Yurt Dışı Plan Kısım Amirliği görevine atandı.

'TEK ÖZELLİKLERİ TARIKAT MENSUBU OLANLAR'

Hava Kuvvetleri'nde özel örgütlenme iddiası TSK personelini tedirgin ediyor.

Bir TSK mensubu şunları yazıyor:

'Herkesin ibret ve şaşkınlıkla sadece izleyebildiği, liyakatsiz atamalar neticesinde o/bu tarikatın değil, sadece yüce Türk Milleti'nin emrinde olan değerler baskı, ümitsizlik ve çaresizlik içinde emekliliğe itilmekte, Hava Kuvvetleri zayıflatılmakta, tek özellikleri tarikat mensubu olmak olanlar köşe başlarına atanarak, FETÖ'nün gizli kapılar ardında yapmaya çalıştığı alenen yapılmaktadır.'

TSK mensubu soruyor: 'Hava Kuvvetleri Komutanlığının itirazlarına rağmen Personel Başkanlığı'na bir grubu paket halinde atayabilen MSB'deki güç odakları diğer kuvvet komutanlıklarında da bunu yapmıyor mudur? TSK'mız Türk Milletinin değil de kimin kuvveti olma yolunda dizayn ediliyor?

FETÖ'nün suçüstü yakalanıp yarım bıraktığı işi MSB'deki başka bir tarikat ve güç odağı Hava Kuvvetleri'ne yerleştirdiği adamlarla tamamlamaya mı çalışıyor?'

Evet, yanıt bekliyoruz.

İktidar, 15 Temmuz'dan gerekli sonuçları çıkarma bahsinde Bingöllü'nün yüksek lisans tezindeki gibi, 'Durumsal Farkındalık Kaybı' yaşıyor. (...)"

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