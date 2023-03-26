Fazıl Say'dan Muharrem İnce'ye: Kore'de gorilin şartları düzelsin diye 130 bin imza var

Piyanist Fazıl Say, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin dünkü açıklamalarına tepki gösterdi.

İnce'nin, bazı sanatçılara paylaşımları için tepki gösterdiği ve 'sözde sanatçı' dediği anları alıntılayan Say, "Bu kadar kritik bir seçimde, başarmak, aydınlığa varmak da bu kadar yakınken, bir araya gelmeyi başarmış bir muhalefetin oylarına göz dikmiş biri. Bu halka kötülük bu. Bilgisizliğe, kültürsüzlüğe , sıradan bir şovmene, bir ikinci RTE vakasına oy verecek lüksü yok bu halkın" ifadelerini kullandı.

'GORİL İÇİN 130 BİN İMZA VAR'

Say, İnce'nin "sözde sanatçı" sözüne de tepki gösterdi ve 'goril' örneği verdiği paylaşımları şöyle devam etti:

"Alacağı oy yüzde 2 olsa ne olur 3 olsa ne olur? Kendi işine mi yarar? Yıllarca, yıllarca koca bir blok oyu yenebilmek için , bir imkansızı başarabilmek için bunca emek vermiş bir ittifakı yıpratmaktan başka neye yarar? Korkuyor muşuz ondan.. Vay be.. Marifet yani korkutmak?

Kim ulan sözde sanatçı? Kim? Kime ne diyorsun ? Viskisini yudumlayanlarmış? Sana ne? Kahvemi yudumluyorum ya da su içiyorum sana ne? Ne içeceğimizi bu yaşımızda ne yazacağımızı sana mı soracağız? Korede hayvanat bahçesinde Goril’in şartları düzelsin diye 130 bin imza var."

Kim ulan sözde sanatçı? @vekilince Kim? Kime ne diyorsun ?

Viskisini yudumlayanlarmış? Sana ne?Kahvemi yudumluyorum ya da su içiyorum sana ne?Ne içeceğimizi bu yaşımızda ne yazacağımızı sana mı soracağız? Korede hayvanat bahçesinde Goril’in şartları düzelsin diye 130bin imza var — Fazıl Say (@fazilsaymusic) March 26, 2023

NE OLMUŞTU?

Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza toplama sürecini tamamladıktan sonra partisinin genel merkezinde bir basın açıklaması yaptı. İnce konuşmasında kendisini eleştirenlere tepki göstermişti ve "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar... Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz'da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler..." demişti.