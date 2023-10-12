Fazıl Say: Erdoğan barış için dünyada en doğru açıklamaları yapan liderdir

Piyanist Fazıl Say, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için, “Şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan liderdir” görüşünü paylaştı.

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Fazıl Say: Erdoğan barış için dünyada en doğru açıklamaları yapan liderdir

Hamas ve İsrail arasındaki çatışmalar altıncı gününe girerken, piyanist Fazıl Say, Instagram hesabından yaptığı paylaşımında, "Netanyahu siyasetinin bu dünyada yeri olmamalı” dedi. "İnsanlara, yaşama hakkı ve eşit haklar vermeyen her siyaset ‘ölüm kültürü’ vahşetini yaratandır” diyen Say, dün iki taraf arasında itidal çağrısı yapan Erdoğan için de düşüncelerini açıkladı.

Say, sosyal medya hesabından şöyle yazdı:

“Netanyahu siyasetinin bu dünyada yeri olmamalı. Savaş, terör, vahşet, katliam... Bu siyasetin bu dünyada hiçbir yeri yoktur, olmayacaktır. İnsanlara, yaşama hakkı ve eşit haklar vermeyen her siyaset ‘ölüm kültürü’ vahşetini yaratandır. İsrail halkı aylarca bu berbat siyaseti protesto ettiler. Bizzat şahidim. Şunu da eklemek isterim, hatta tüm eleştiri oklarını almayı göze alarak; Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan liderdir. Rusya-Ukrayna savaşında da bu bence böyleydi.”

Fazıl Say: Erdoğan barış için dünyada en doğru açıklamaları yapan liderdir - Resim : 1

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Fazıl Say Hamas İsrail Filistin Recep Tayyip Erdoğan
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