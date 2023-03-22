Fatih Altaylı'dan Kızılay Başkanı Kınık'a: Sana çok fena kafayı taktım

Gazeteci Fatih Altaylı, şimdiye dek 50 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği, 11 ilde yol açtığı yıkımla doğrudan 13.5 milyon insanı etkileyen depremler sonrası ücretsiz dağıtması gereken çadırları Ahbap Derneği başta olmak üzere çeşitli kuruluşlara parayla sattığı ortaya çıkan Kızılay'ın başkanı Kerem Kınık'ı sert sözlerle eleştirdi.

Kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Altaylı, "Kerem Kınık aklımdasın. Sana çok fena kafayı taktım bilesin. Depremzede çağır beklerken senin çadır satmanı unutmam mümkün değil. Seninle ilgili hislerimi yazmıyorum. Çünkü bir görürsem suratına söylemek istiyorum. Yüzüne demiyorum çünkü onu yapmam mümkün değil" ifadesini kullandı.