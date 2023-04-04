Fatih Altaylı: Muhalif medyada iktidar köstebekleri var

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, muhalefet partileri ve onlara yakınlığıyla bilinen medya kuruluşlarında 'iktidar köstebekleri' bulunduğunu ileri sürdü.

Adını anmadığı isimlerin bir yandan parti içi kavgaları körükleyerek güç kaybına neden olduğunu, bir yandan da muhalefetin dağınık görüntü vermesini sağlayarak iktidar kanadına destek verdiklerini savunan Altaylı, şöyle devam etti:

"Siyasetçilere tavsiyem gazetecilerle aralarında camdan bir duvar oluşturmaları ve gazetecilerle iş tutmamalarıdır. Gazeteciden medet umup, onun aklı ile hareket eden siyasetçinin ne başarılı olduğu görülmüştür ne de siyasi ömrünün uzun olduğu.

Bu konuda Mesut Yılmaz hayatta olsa idi anlatacağı çok şey olurdu. Ama Tansu Çiller’in anılarını dinlemek bile öğretici olabilir."

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