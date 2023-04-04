Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Akşener'e sataştı: Şimdiden havaya girmiş, çok komik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ülkenin kaderi açısından kritik öneme sahip olduğu belirtilen seçimlere yaklaşık 1.5 ay kala partisine yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesine açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı'ndaki ortağı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'yle ilgili övgü dolu sözler sarf eden Bahçeli, muhalefete 'sataşmayı' da ihmal etmedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'cumhurbaşkanım' hitabıyla karşılamasına tepki gösteren Bahçeli, şunları söyledi:

"Bir masa etrafında toplanıp kriz ve kaos çıkaranlar, birbirine tuzak kuranlar ülke falan yönetemez. Allah muhafaza böyle bir yetki alsalar Türkiye’yi bir ayda batırırlar. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bırakınız bir konut yapmasını, önünü görecek, adım atacak, ayakta duracak, sözünü geçirecek, irade gösterecek ne mecali ne de müktesebatı var.

İYİ Parti Başkanı şimdiden havaya girmiş, Sayın Kılıçdaroğlu’nu Sayın Cumhurbaşkanım diye karşılıyor. Çok komik, çok trajik. Kendisini darı ambarında görüyor, hayallere dalmış, şuur kaybına uğramış."

'ÜLKEMİZİN YÜRÜYÜŞÜ YARIM BIRAKILMAMALI'

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun 'basiretsiz', 'hazırlıksız', 'başarısız' ve 'yetersiz' olduğunu savunarak "Ülkemizin yürüyüşü yarım bırakılmamalı. Kervan yağmacılarına fırsat verilmemeli. Önümüzde; yeni yüzyılda, yeni Türkiye’nin ve yeni bir hayatın inşa sorumluluğu vardır ve bu sorumluluğu acizlerin, korkakların, beceriksizlerin, millete tepeden bakan sonradan görmelerin üstlenmesi söz konusu değildir" ifadesini kullandı.

'YAPARSA CUMHUR İTTİFAKI YAPAR'

Bu noktada Erdoğan'ın 'düşük faiz' ısrarı nedeniyle fitili Eylül 2021'de ateşlenen kur krizinin etkilerinin sürdüğünü, bu süreçte hayat pahalılığının gün geçtikçe katlanarak arttığını hatırlatalım. Uzmanlar, olası bir iktidar değişikliğinde dahi mevcut tablonun toparlanmasının zaman alacağını belirtiyorlar.

20 yıllık AKP iktidarında ekonominin yanısıra, hak ve özgürlükler alanlarında da ciddi bir gerileme yaşandı. Bu durum yerli - yabancı birçok bağımsız sivil toplum kuruluşunun raporunda açıkça görülebiliyor. Ancak Bahçeli'ye göre 'değişikliğe gerek yok':

"Hep söyledim, yaparsa Cumhur İttifakı yapar. Yaparsa Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yapar ve başarır. Kılıçdaroğlu ve diğer adayların Türkiye’mize bir şey kazandıracağını bir an olsun düşünmek bile aklın ve izanın inkarı ve yok sayılmasıdır. Deneme yanılma vasıtasıyla ülke yönetilemez."