Fatih Altaylı, HÜDA PAR'la ilgili haberlere erişim yasağı getiren hakimin ismini açıkladı: 'Kamuoyu açısından bilinmedik biri değil'

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, sokak röportajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini söyleyip "Hizbullahçıyız" diyen ve muhalif siyasetçileri "Kafalarını keseceğiz. Cihada hazırız" gibi sözlerle tehdit eden İsmail Cevher Kasımoğlu için kaleme aldığı yazıya erişim engeli getirilmesine bir kez daha tepki gösterdi.

Sadece kendisinin değil, HÜDA Par'la ilgili yazılan her olumsuz şeye erişim engeli getirildiğini ve kararın hep İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildiğini hatırlatan Altaylı, şöyle devam etti:

"İlginçtir bir bana mesaj atıp soran meraklı vatandaşlar dışında, meslek erbabından sadece bir kişi 'Kim bu hakim' diye sordu. Söyleyeyim.

HÜDA PAR ile ilgili tüm haberlere erişim yasağı getiren İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimi Yasin Karaca. Aslında bu isim kamuoyu açısından bilinmedik biri değil.

İlk olarak Sezgin Baran Korkmaz’ın mal varlığı üzerindeki tedbiri kaldıran hakim olarak gündeme geldi. İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Sezgin Baran Korkmaz’ın malvarlıklarına ihtiyati tedbir koyulmuştu. Bu tedbir Hakim Yasin Karaca tarafından kaldırıldı.

Sezgin Baran Korkmaz buradaki varlıklarını hızla elden çıkardı ve bu karardan kısa süre sonra yurt dışına kaçtı.

Yasin Karaca’nın kamuoyu tarafından tanınmasını sağlayan tek olay bu da değildi.

TBMM’de SADAT’ın yasa dışı faaliyetleri hakkında verilen bir soru önergesinin haberleştirilmesine de yasak getiren hakim Yasin Karaca idi. İşin ilginci bu haberleri engellemek isteyen SADAT, özellikle Yasin Karaca’nın nöbetçi olduğu günü seçerek 5 gün gecikme ile başvuru yapmıştı.

İktidara yakın bazı kişiler hakkındaki haberlere engel koyan da hakim Yasin Karaca oldu. Anlayacağınız hiçbir şey rastlantı değil. Her şey organize. Adalet bile."

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