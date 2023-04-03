CHP milletvekili adayı Ali Acar’dan ‘seccade’ açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili Adayı Ali Acar, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 'seccade' üzerinde çekilen fotoğraflarına ilişkin açıklama yaptı.

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CHP milletvekili adayı Ali Acar’dan ‘seccade’ açıklaması

Acar, Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek'e konuştu. Acar, "Otantik bir görünüm vardı ve bende namaz kılınan yere ayakkabı ile girilmeyeceğini bildiğimden dolayı o anlamda dikkat etmedim. Seccade değil de antika kilim gibi düşündüm, bu nedenle paylaştım.Bize yapılan haksızlıktır" dedi.

Nevzat Çiçek'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle: 

"Fotoğrafta CHP İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Gergerli hemşehrimiz ve Gergerliler Federasyonu Başkanı Ali Acar. Kendisi işe konuştum, fotoğrafla ilgili şöyle dedi “Ben orucumu tutan ve namazımı kılan biriyim. Otantik bir görünüm vardı ve bende namaz kılınan yere ayakkabı ile girilmeyeceğini bildiğimden dolayı o anlamda dikkat etmedim. Seccade değilde, antika kilim gibi düşündüm, bu nedenle paylaştım.Bize yapılan haksızlıktır. Doğru bulmuyoruz.Genel başkan hariç odada 9 kişi var. Adalet eski Bakanı İsmail Müftüoğlu, 5 aday adayı ve 2 koruma vardı. Önce Fark etmedik sonra fark edilince sildik.Çünkü loş ışıklı bir yerdi ve kilimle seccade otantik olarak içi içe girmişti antika bir kilim zannettik, fark edemedik. Ayakla girilen bir yere seccadenin serilmeyeceğini bilen biriyim.Daha önce çekilen fotoğraflarda da ayakkabı ile girildiği görülüyor” Kendisi ve ailesini tanıyan biri olarak söyleyeyim bilinçli olarak yapılmadı ama dikkat edilmemiş. Kendi söylediklerini aktarmış olayım"

CHP milletvekili adayı Ali Acar’dan ‘seccade’ açıklaması - Resim : 1

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